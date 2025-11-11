不斷更新／鳳凰來襲！9縣市明颱風假達標 12日全台停班課一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。預估12日至13日最靠近，並有機會從台灣西南部沿海登陸、台東出海。根據下午1時的最新風雨預測，明天凌晨0時至下午2時，包括新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、連江縣、澎湖縣、台東縣，共9縣市達到停班停課標準，有可能放颱風假。

中央氣象署下午指出，鳳凰颱風開始往東北轉向，接近台灣西南方近海，強度有持續減弱，暴風圈亦有縮小趨勢，但對近海及陸地威脅仍不容忽視。預估明天傍晚到晚間從高雄、屏東登陸，持續往東北方向移動，周四清晨從台東出海，將以輕度颱風強度接近台灣，一登陸到出海即快速減弱為熱帶性低氣壓，再進一步減為溫帶氣旋，屆時同步解除海上陸上颱風警報。

聯合新聞網整理11月12日全台各縣市停班、停課資訊：

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過實際上是否停班停課，仍由各縣市政府決定。