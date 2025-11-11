站門口等開門！桃園颱風假百貨湧人潮 中午美食街爆滿

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
鳳凰颱風來襲，桃園市放颱風假，中壢區大江購物中心上午11點開門前出現民眾在門口等候。記者周嘉茹／攝影
鳳凰颱風來襲，桃園市放颱風假，中壢區大江購物中心上午11點開門前出現民眾在門口等候。記者周嘉茹／攝影

鳳凰颱風來襲，桃園市今放颱風假，今上午沿海區域陣風達10級，不過市區民眾則趁風雨較小時紛紛湧入百貨公司逛街，其中中壢區大江購物中心上午11點開門前出現民眾在門口等候，中午百貨美食街更是人潮滿滿。

百貨公司周年慶期間碰上颱風假，SOGO百貨中壢店因配合政府政策，為維護顧客及員工安全，今暫停營業，周年慶則延後至11月17日。另大江購物中心則正常營業，許多民眾趁著風雨較小紛紛出籠，上午11點開門前就有顧客在門口等候，到了中午時段，美食街湧入大量人潮。逛街民眾說，上午桃園地區風雨不大，想說大江購物中心停車方便，也趁颱風假帶孩子出門逛街。

大江購物中心則表示，今上午11點開門營業後湧入一波中午用餐人潮，因商場餐點選擇多，解決民眾民生需求；停車場停車數量預期會接近假日時段，將視情況真的周邊進行相關交通動線指引。

至於復興山區部分，復興區長蘇佐璽表示，目前風雨較不明顯，無災情傳出，尚未疏散居民，已請居民做好防颱準備。沿海地區則因颱風外圍環流影響，風勢相當大，雨勢則從中午開始變明顯。

北水分署指出，目前石門水庫蓄水率約98% 蓄水量2億100萬噸，水位24.5公尺，供水系統運作正常，水庫透過永久河道放水路及發電鋼管來調解放水每秒約90平方公尺，可增加水庫調蓄及防洪空間；另因應鳳凰颱風來襲，日前已完成各項防颱措施，包括設備盤點及備用電源油料充足，並與台水公司做好應變措施確保供水穩定，同時與下游地方政府、翡翠水庫等單位保持橫向聯繫，合作發揮防洪減災功能。

海巡署北部分署指出，受颱風外圍環流影響，北部沿海風浪明顯增強，浪高持續攀升，加強沿岸巡邏。呼籲民眾提高警覺，切勿前往海邊觀浪、戲水或從事任何海上活動，以免發生危險。

鳳凰颱風來襲，桃園市今天停班停課，大江購物中心湧入用餐人潮。記者周嘉茹／攝影
鳳凰颱風來襲，桃園市今天停班停課，大江購物中心湧入用餐人潮。記者周嘉茹／攝影
鳳凰颱風來襲，桃園市今天停班停課，大江購物中心湧入用餐人潮。記者周嘉茹／攝影
鳳凰颱風來襲，桃園市今天停班停課，大江購物中心湧入用餐人潮。記者周嘉茹／攝影
鳳凰颱風來襲，桃園市今天停班停課，大江購物中心湧入用餐人潮。記者周嘉茹／攝影
鳳凰颱風來襲，桃園市今天停班停課，大江購物中心湧入用餐人潮。記者周嘉茹／攝影
目前石門水庫蓄水率約98% 蓄水量2億100萬噸，水位24.5公尺，供水系統運作正常。圖／北水分署提供
目前石門水庫蓄水率約98% 蓄水量2億100萬噸，水位24.5公尺，供水系統運作正常。圖／北水分署提供

鳳凰颱風
×

