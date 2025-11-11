聽新聞
0:00 / 0:00
鳳凰颱風來襲桃機觀景台預防性關閉 目前航班維持正常起降
鳳凰颱風即將侵襲台灣，桃園國際機場公司因應颱風來襲積極落實各項防颱作業，各單位加強戒備。機場公司表示，目前航班皆正常起降，未受影響。為協助疏運，今天上午北跑道聯合巡場取消，南跑道維持正常。此外，桃園機場南北兩側觀景台實施預防性關閉。
機場公司指出，防颱整備已完成電力、空調、給排水、排水溝、電車、空橋等設施，進行防颱電子巡檢；各施工工區、排水幹線及空側積水熱區加強巡查並持續回報。防颱物資部分，包括5,715個防汛砂包、52組防水閘門、96組防水擋板、107台移動式抽水機、55座移動式發電機等皆完成整備，並於航廈中央車道入口、停車場入口等各處重要地點加強防護；空側部分多部大型抽水機、挖土機、發電機等防颱設施待命中。
機場公司呼籲，桃園機場官方網站會持續更新航班即時資訊，提醒旅客出發前向航空公司確認航班資訊，確保行程順利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言