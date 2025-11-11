快訊

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風來襲桃機觀景台預防性關閉 目前航班維持正常起降

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園機場南北兩側觀景台實施預防性關閉。圖／機場公司提供
桃園機場南北兩側觀景台實施預防性關閉。圖／機場公司提供

鳳凰颱風即將侵襲台灣，桃園國際機場公司因應颱風來襲積極落實各項防颱作業，各單位加強戒備。機場公司表示，目前航班皆正常起降，未受影響。為協助疏運，今天上午北跑道聯合巡場取消，南跑道維持正常。此外，桃園機場南北兩側觀景台實施預防性關閉。

機場公司指出，防颱整備已完成電力、空調、給排水、排水溝、電車、空橋等設施，進行防颱電子巡檢；各施工工區、排水幹線及空側積水熱區加強巡查並持續回報。防颱物資部分，包括5,715個防汛砂包、52組防水閘門、96組防水擋板、107台移動式抽水機、55座移動式發電機等皆完成整備，並於航廈中央車道入口、停車場入口等各處重要地點加強防護；空側部分多部大型抽水機、挖土機、發電機等防颱設施待命中。

機場公司呼籲，桃園機場官方網站會持續更新航班即時資訊，提醒旅客出發前向航空公司確認航班資訊，確保行程順利。

各施工工區、排水幹線及空側積水熱區加強巡查並持續回報。圖／機場公司提供
各施工工區、排水幹線及空側積水熱區加強巡查並持續回報。圖／機場公司提供
鳳凰颱風即將侵襲台灣，桃園國際機場正常起降，圖為旅客出境情形。記者黃仲明／攝影
鳳凰颱風即將侵襲台灣，桃園國際機場正常起降，圖為旅客出境情形。記者黃仲明／攝影

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風來襲 台南市完成避難收容處所整備...防範受災戶二次災害

鳳凰颱風逼近 農村水保署針對2縣市發布土石流警戒

新增「桃園」！ 鳳凰颱風最新風雨預測 9縣市明天停班課達標

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

相關新聞

新增「桃園」！ 鳳凰颱風最新風雨預測 9縣市明天停班課達標

中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天凌晨0時至下午2時，包括新北市、桃園市、...

共伴鋒面強對流今狂炸北東、鳳凰暴風圈明晨觸陸 嘉義以南將受風雨威脅

中央氣象署今天清晨發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，陸警...

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風來襲，西半部縣市今日僅桃園市全市停班停課，引發熱議。桃園市長張善政上午召開鳳凰颱風災害應變中心二級開設視察會議，...

鳳凰明天最靠近 氣象署估西南部登陸、台東出海 各地風雨搖滾時間曝

鳳凰颱風即將侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天是鳳凰颱風逐漸接近台灣的...

北北基桃四市放假不同步 劉和然曝主因在區域風雨差異

鳳凰颱風來襲，北北基桃四市放假沒有同步，引發熱議。新北市副市長劉和然表示，關鍵在北台灣未列警戒範圍，加上東北季風共伴效應...

整理包／鳳凰來襲！9縣市明颱風假達標 12日全台停班課一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，12到13日最靠近、並且有機會從台灣西南部沿海登陸，從台東出海。根據中央氣象署最新風雨預測，明天凌晨0時至下午2時，包括新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、連江縣、澎湖縣、台東縣，共9縣市達到停班停課標準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。