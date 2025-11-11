沒火車沒公車！台鐵光復隧道北口上方淹水 鳳林=瑞穗間預防性停駛

鳳凰颱風外圍環流與東北季風帶來降雨，花蓮下起大豪雨，台鐵光復隧道北口上方淹水，台鐵公司決定採取鳳林=瑞穗間列車預防性停駛。因台9線馬太鞍溪臨時便道封閉，193縣道路況不佳，也無法辦理鳯林=瑞穗間公路接駁。

台鐵公司工務單位現場監看回報，光復隧道北口上方已發生淹水情形， 為確保行車安全及避免泥水溢流至隧道內，東部幹線上行列車自417次（瑞穗站12時09分）起、下行自4528次（鳳林站12時39分）起，鳳林=瑞穗間停駛。

台鐵表示，今天中午12時起，東部幹線對號列車下行行駛至花蓮站止 ，花蓮=鳳林間區間車機動行駛。東部幹線對號列車上行行駛至玉里站止， 玉里=瑞穗間區間車機動行駛。今天東部往返西部EMU3000 型新自強號開放站票，不需換、補票，加強疏運旅客。

台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。