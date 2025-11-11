鳳凰颱風逼近 農村水保署針對2縣市發布土石流警戒

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農村水保署針對宜蘭縣發布土石流紅色警戒10條，另針對宜蘭縣、花蓮縣發布黃色警戒112條。圖／取自土石流及大規模崩塌防災資訊網
農村水保署針對宜蘭縣發布土石流紅色警戒10條，另針對宜蘭縣、花蓮縣發布黃色警戒112條。圖／取自土石流及大規模崩塌防災資訊網

鳳凰颱風持續進逼，中央氣象署今晨發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報。農業部農村發展及水土保持署發布鳳凰颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報，針對宜蘭縣發布土石流紅色警戒10條，另針對宜蘭縣、花蓮縣發布黃色警戒112條。

鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，宜蘭、花蓮等縣市易有短延時強降雨。農村水保署持續發布土石流紅色警戒10條，分布於1縣2鄉3村；黃色警戒112條，分布於2縣5鄉38村。

10條土石流紅色警戒，分布於宜蘭縣南澳鄉東岳村，蘇澳鎮永春里、永樂里等，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

而112條土石流黃色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候村、南澳村、澳花村，蘇澳鎮南建里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、朝陽里、東澳里，冬山鄉得安村、大進村、中山村、安平村、東城村、太和村。

花蓮縣則包含秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村等，地方政府應進行疏散避難勸告。

鳳凰颱風
×

鳳凰颱風持續逼近,中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報,12到13日最靠近、並且有機會從台灣西南部沿海登陸,從台東出海。根據中央氣象署最新風雨預測,明天凌晨0時至下午2時,包括新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、連江縣、澎湖縣、台東縣,共9縣市達到停班停課標準。

