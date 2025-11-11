北市颱風假分區放 里長贊成...曝上個月陽明山「太恐怖」

鳳凰颱風來襲，北市今天除山區12個里停班課，其餘正常上班課，引發熱議。一名土生土長的陽明山居民透露，每次連續幾天大雨都會有落石，再怎麼小心不代表能永遠躲過，經歷上月風神颱風，「我希望山上放」；山區里長贊同分區放假，因風雨真比平地大。

北市昨根據中央氣象署及台大氣象團隊預報資料，陽明山部分區域風雨已達停班停課標準，包含士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里以及北投區湖山里、湖田里、泉源里、大屯里，今停止停班停課。

對於士北部分里停班課，石牌楊小姐認為合理，北市是否全市放假，可看山下風雨狀況。她憶及10月22日風神颱風時北市正常上班上課，「山下颱風不小，開車行進中、停紅綠燈時，整輛車都在飄，更不用說騎機車。」也有人說，住在平地的市民可上陽明山體會，再看到底當地人需不需要放假。

士林區溪山里長黃慧芬認為，10月下旬風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，溪山里被列為土石流紅色警戒，市府10月20日啟動預防性撤離居民，她直呼水大到真的沒辦法走，太恐怖，大家罵得要命，那麼嚴重不放假，那次山區應該分區放假。今日天氣狀況還可，她贊成分區放假，畢竟山區跟平地狀況不同，也坦言該不該放真的很難，「做市長也很難為」，要放也不是、不放也不是。

士林區菁山里長何德寬表示，今早有到士林市區，雨勢相對小，反觀山上風大又雨大。10月22日風神颱風比這次嚴重，雨下很大，但蔣市長沒有上山，昨天蔣市長有到山上看看，才知道風雨真的很大，晚上也請公所詢問地方意見，自己回應沒意見、市長決定就好，今天北市首次分區放假，「這樣是對的」，蔣市長真的有體恤到山上百姓。

士林區平等里長徐明忠說，今早山上風雨交加，風雨狀況還可承受，但出門上班課還是有危險，因為陣風很強，騎車會偏離，目前尚未傳出嚴重災情。對於第一次分區放假，他認同應該如此，有時山區風雨大到人在山下比較難以想像，「雨勢、風勢，真的很恐怖！」要小朋友去上學，真的太危險。

北投區湖山里長李秋霞提到，她開車在里內巡邏，風勢一陣陣，還不至於到非常大，雨勢則是普通，好比一般下雨天的感覺，但仍持續未歇。每個山區的聚落發生災害不太一樣，目前里內有零星小災害，自己也去巡查邊坡防護的狀況。