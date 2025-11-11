快訊

新增「桃園」！ 鳳凰颱風最新風雨預測 9縣市明天停班課達標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鳳凰颱風即將侵襲台灣。本報資料照片
鳳凰颱風即將侵襲台灣。本報資料照片

中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天凌晨0時至下午2時，包括新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、連江縣、澎湖縣、台東縣，共9縣市達到停班停課標準；較上一報新增桃園市濱海鄉鎮。

風力方面，明天凌晨0時至上午6時達標縣市，有新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣以上縣市的濱海鄉鎮，以及連江縣、澎湖縣。

各地區24小時雨量預測，今天下午2時至明天下午2時，台東縣山區達標。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

最新風雨預測。圖／中央氣象署提供
最新風雨預測。圖／中央氣象署提供
最新風雨預測。圖／中央氣象署提供
最新風雨預測。圖／中央氣象署提供

