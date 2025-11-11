快訊

「颱風飛機」今晨追鳳凰 觀測資料同步分享各國

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天清晨5時啟動追風觀測，執行任務人員登機前合影。圖／中央氣象署提供
今年第26號颱風「鳳凰」即將影響台灣。中央氣象署與台灣大學、漢翔公司合作，今天清晨5時自台中清泉崗機場出動Astra噴射機執行「颱風飛機投落送觀測」任務。中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，觀測結果支持颱風的結構和強度還是維持一定的強度。

氣象署說，此次觀測歷時約3小時，過程中所取得的資料即時回傳氣象署，並立即應用於颱風預報作業，對研判颱風的暴風範圍與環流結構有重要助益。

何謂「颱風飛機投落送觀測」？氣象署表示，是利用飛機在颱風附近空域進行高空氣象資料蒐集的作業性觀測，自2003年起，該計畫已完成90次飛行觀測，有助於提升台灣區域性颱風監測與預報準確度。

鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻西南方約350公里的海面上，氣象署說，由於海上氣象觀測站稀少，且各數值模式對其颱風環流結構的模擬仍存不確定性，透過飛機投落送觀測可取得關鍵區域的高空至近海面氣象資料，以支援颱風預報及警報發布。

氣象署表示，為發揮最大觀測效益，氣象署與台大依據颱風可能的未來路徑與大氣環境，規畫飛行航線。任務期間，飛機爬升至約1萬3000公尺高空，針對鳳凰颱風周圍7級風暴風範圍及其路徑上的重要區域進行觀測。取得的投落送資料，透過衛星即時傳回氣象署，隨即匯入預報作業系統，用於分析颱風即時結構與動態，並輸入數值預報模式進行模擬推估。

此外，氣象署表示，這些觀測資料亦同步分享給全球各氣象作業中心，協助各國進行暴風半徑與強度估計，並透過高速運算電腦演算，提升颱風路徑與結構預報的準確度，並可強化國際間的氣象合作。

今天清晨5至上午8時，追風觀測針對第26號鳳凰颱風之飛航路徑及投落送低空觀測資料顯示。圖／中央氣象署提供
