共伴鋒面強對流今狂炸北東、鳳凰暴風圈明晨觸陸 嘉義以南將受風雨威脅

中央氣象署今天清晨發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，陸警主要針對台南以南以及台東地區先行發布，從未來的路徑預測來看，暴風圈邊緣預估將在明天凌晨過後，開始接觸南部沿海，並且在明天白天期間逐漸涵蓋到雲林、南投以南陸地，還有花蓮、台東地區。

他說，颱風中心有機會在明天傍晚過後於高屏沿海一帶登陸，接著很快穿過南部上空，深夜就可能在台東沿岸出海後繼續進入東部海面，出海後強度將會減弱為熱帶性低氣壓並且逐漸遠離。減弱為熱帶低壓的同時，颱風警報也可望跟著解除，所以周四應該已經沒有鳳凰颱風的颱風警報，同時減弱後的熱帶性低氣壓也會逐漸離開台灣近海。

由於過去這一天颱風強度逐漸在減弱，整個範圍也有縮小趨勢，吳聖宇表示，因此颱風外圍水氣雖然有上來到台灣附近，並且跟東北季風產生交互作用，但是陸地上的共伴效應對流發生的狀況不如預期明顯。

比較強的降雨回波，以及共伴鋒面強對流，吳聖宇表示，主要都落在東部、東北部海面上，陸地上的降雨大部分都是層狀降水回波遇到地形抬升所產生的持續性陰雨，到目前為止還沒有時雨量特別大的短時強降雨現象。

不過，從昨天到今天中午這段期間，在宜蘭山區累積的雨量還是很大，宜蘭南澳的西帽山已經有621.5毫米的雨量，宜蘭冬山新寮464.0毫米，大同鄉清水也有443.0毫米。另外，新北市瑞芳大粗有317.5毫米，花蓮萬榮太安則有301.5毫米的累積雨量。

吳聖宇表示，雖然共伴效應真正旺盛的對流沒有進來，但是陸地上光是靠地形抬升的累積雨量已經算是相當可觀。預估一直到今天晚間之前，大台北東側、宜蘭到花蓮一帶，都還是要注意共伴效應明顯降雨出現的情況。晚間之後，隨著共伴效應位置逐漸往北調整，陸地上的降雨才會減少下來。

今晚到明天清晨前這段期間，也就是颱風暴風圈邊緣開始接觸南部沿海之前，吳聖宇表示，主要的降雨區域會逐漸縮減到花東、恆春半島為主，宜蘭到大台北一帶的雨勢逐漸趨緩。

吳聖宇表示，明天清晨起暴風圈開始進入南部陸地，一直到傍晚過後颱風中心登陸，嘉義以南地區的風雨會有逐漸增大的趨勢，宜蘭以南到花東地區仍位於颱風外圍環流東南風的迎風面，持續會有降雨機會。

不過，他說，颱風中心靠近的過程強度也在繼續減弱，風雨雖有，但是從預報資料來看應該並不會特別大，北部地區則是將會進入颱風環流東南風的背風面區域，風雨可能有明顯的空檔時間。

吳聖宇表示，明天晚間在颱風中心登陸後，逐漸通過南部上空，再由台東出海的這段過程，也就是明天晚間到周四凌晨至清晨，嘉義以南地區、台東到南花蓮等地預期仍將會有較大雨跟風出現的機會。

如果颱風減弱愈快，吳聖宇表示，風雨增大幅度會愈有限，或是風雨短暫增大後很快就會再減小下來，整體來說影響的程度應該不大。提醒南部、花東地區要注意颱風登陸、通過這段期間風雨的變化情況。北部、東北部則是分別處於背風面或是颱風外圍區域，風雨反而較不明顯。

周四清晨過後颱風進入東部海面，並且應該已經減弱為熱帶性低氣壓，吳聖宇表示，殘餘水氣配合東北季風再度移入，迎風面北部、東北部一帶，在周四清晨到中午前這段期間，可能會再有一段雨勢跟風力增強的情況。

「不過因為颱風已經是強弩之末，風雨雖有，但應該影響程度也較為有限」，他說，周四下午到晚間就逐漸歸回到比較典型正常的較強東北季風影響天氣，迎風面有局部降雨，雨勢趨緩，沿海郊區則持續有較強的陣風發生機會。中南部還有花東一帶在颱風出海減弱後可望快速恢復多雲的天氣。

吳聖宇說，這個季節的颱風好處就是通過遠離之後，天氣好轉的情況會比較直接了當，通常不會再有拖拖拉拉雨下不停的狀況出現。

周五至周末天氣，他說，目前來看仍是較強東北季風影響的天氣，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶有短暫陣雨，其他地方為多雲到晴。北台灣一整天溫度較偏涼，其他地方日夜溫差變化較大，各地沿海以及外島地區仍持續有較強陣風發生的機會。

他表示，值得注意的是，下周一似乎有更強的東北季風要下來，溫度下降的幅度應該會再加大，秋冬的感受可能又會更加明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。