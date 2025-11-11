快訊

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰共伴東北季風、非常強的雷雨帶發展中 5地慎防致災雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前宜蘭、北花蓮、東北角這一帶有非常強的雷雨帶正在發展，雷電現象非常密集且頻繁。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
目前宜蘭、北花蓮、東北角這一帶有非常強的雷雨帶正在發展，雷電現象非常密集且頻繁。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著颱風逐漸北上靠近，東北季風與颱風外圍暖濕氣流交會輻合的位置也會逐漸往北移動，目前宜蘭、北花蓮、東北角這一帶有非常強的雷雨帶正在發展，雷電現象非常密集且頻繁。

編輯推薦

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天中午至夜晚基隆北海岸、新北東側、宜蘭、花蓮、雙北山區，特別嚴防劇烈降雨發生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

颱風鳳凰近逼 雪霸休園勸導山友下山

颱風鳳凰逼近 宜蘭民眾放假兩樣情

颱風鳳凰來襲 台南市玉井區預防性撤離3人

颱風鳳凰來襲 陳其邁：山區已預防性撤離59人

相關新聞

新增「桃園」！ 鳳凰颱風最新風雨預測 9縣市明天停班課達標

中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天凌晨0時至下午2時，包括新北市、桃園市、...

共伴鋒面強對流今狂炸北東、鳳凰暴風圈明晨觸陸 嘉義以南將受風雨威脅

中央氣象署今天清晨發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，陸警...

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風來襲，西半部縣市今日僅桃園市全市停班停課，引發熱議。桃園市長張善政上午召開鳳凰颱風災害應變中心二級開設視察會議，...

鳳凰明天最靠近 氣象署估西南部登陸、台東出海 各地風雨搖滾時間曝

鳳凰颱風即將侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天是鳳凰颱風逐漸接近台灣的...

北北基桃四市放假不同步 劉和然曝主因在區域風雨差異

鳳凰颱風來襲，北北基桃四市放假沒有同步，引發熱議。新北市副市長劉和然表示，關鍵在北台灣未列警戒範圍，加上東北季風共伴效應...

鳳凰共伴東北季風、非常強的雷雨帶發展中 5地慎防致災雨

颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著颱風逐漸北上靠近，東北季風與颱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。