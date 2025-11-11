聽新聞
鳳凰共伴東北季風、非常強的雷雨帶發展中 5地慎防致災雨
颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著颱風逐漸北上靠近，東北季風與颱風外圍暖濕氣流交會輻合的位置也會逐漸往北移動，目前宜蘭、北花蓮、東北角這一帶有非常強的雷雨帶正在發展，雷電現象非常密集且頻繁。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天中午至夜晚基隆北海岸、新北東側、宜蘭、花蓮、雙北山區，特別嚴防劇烈降雨發生。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
