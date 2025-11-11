快訊

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

颱風鳳凰來襲 高市工務局籲社區工地防颱

中央社／ 高雄11日電
颱風鳳凰來襲，高雄市工務局展開防颱準備，動員人力對行道樹加強疏枝修剪及支架固定等。（高雄市工務局提供）
颱風鳳凰來襲，高雄市工務局展開防颱準備，動員人力對行道樹加強疏枝修剪及支架固定等。（高雄市工務局提供）

颱風鳳凰逼近，高雄市災害應變中心今天上午一級開設，市長陳其邁下午2時將主持工作會議。市府工務局上週已超前部署，通知各公寓大廈跟工地團隊做好防颱準備，落實防護。

編輯推薦

依中央氣象署颱風警報顯示，鳳凰颱風暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。陸上警戒範圍包括高雄、屏東、恆春半島，提醒民眾應嚴加戒備。

高雄副市長林欽榮表示，市府工務局已於8日超前部署，從社區防汛、防颱宣導到工地整備同步啟動，要求全市各公寓大廈管委會及各建築工地施工團隊應全面落實各項安全防護。

工務局長楊欽富強調，已於上週全面通知全市5583棟公寓大廈管理組織，以及公寓大廈管理業者，做好防颱準備，應立即落實巡檢大樓周邊設施，並加強門窗、戶外設備及公共設施加固，避免颱風期間造成危害。同時透過通訊軟體再度提醒管委會提前備妥沙包、防水閘門，並完成防洪設施測試，避免淹水造成財物損失。

工務局說明，針對高雄各建築工地，除了發函通知各建築相關公會，並透過LINE群組即時傳達訊息，要求建築工地落實防颱、防汛自我檢查，並回傳自檢表。重點包含塔吊防護、施工架與防塵網加固、側溝清淤、變電箱與廣告帆布固定等項目，並持續派員稽查，以確保安全無虞。

工務局補充，針對市民關心塔吊安全，依「起重升降機具安全規則」規定，颱風期間吊臂應解除煞車，讓其隨風自由旋轉，以減少風阻並降低結構受損風險。颱風過後，營造廠商必須立即檢查確認安全後方可復工。

此外，工務局也呼籲市民檢查自家廣告招牌、帆布廣告、水塔、冷氣室外機及支架等設施，務必加強固定或先行拆除，避免因強風造成危害。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況

颱風鳳凰近逼 雪霸休園勸導山友下山

颱風鳳凰逼近 宜蘭民眾放假兩樣情

颱風鳳凰來襲 台南市玉井區預防性撤離3人

相關新聞

新增「桃園」！ 鳳凰颱風最新風雨預測 9縣市明天停班課達標

中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天凌晨0時至下午2時，包括新北市、桃園市、...

共伴鋒面強對流今狂炸北東、鳳凰暴風圈明晨觸陸 嘉義以南將受風雨威脅

中央氣象署今天清晨發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，陸警...

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風來襲，西半部縣市今日僅桃園市全市停班停課，引發熱議。桃園市長張善政上午召開鳳凰颱風災害應變中心二級開設視察會議，...

鳳凰明天最靠近 氣象署估西南部登陸、台東出海 各地風雨搖滾時間曝

鳳凰颱風即將侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天是鳳凰颱風逐漸接近台灣的...

北北基桃四市放假不同步 劉和然曝主因在區域風雨差異

鳳凰颱風來襲，北北基桃四市放假沒有同步，引發熱議。新北市副市長劉和然表示，關鍵在北台灣未列警戒範圍，加上東北季風共伴效應...

鳳凰共伴東北季風、非常強的雷雨帶發展中 5地慎防致災雨

颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著颱風逐漸北上靠近，東北季風與颱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。