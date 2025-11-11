颱風鳳凰來襲 高市工務局籲社區工地防颱

颱風鳳凰逼近，高雄市災害應變中心今天上午一級開設，市長陳其邁下午2時將主持工作會議。市府工務局上週已超前部署，通知各公寓大廈跟工地團隊做好防颱準備，落實防護。

依中央氣象署颱風警報顯示，鳳凰颱風暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。陸上警戒範圍包括高雄、屏東、恆春半島，提醒民眾應嚴加戒備。

高雄副市長林欽榮表示，市府工務局已於8日超前部署，從社區防汛、防颱宣導到工地整備同步啟動，要求全市各公寓大廈管委會及各建築工地施工團隊應全面落實各項安全防護。

工務局長楊欽富強調，已於上週全面通知全市5583棟公寓大廈管理組織，以及公寓大廈管理業者，做好防颱準備，應立即落實巡檢大樓周邊設施，並加強門窗、戶外設備及公共設施加固，避免颱風期間造成危害。同時透過通訊軟體再度提醒管委會提前備妥沙包、防水閘門，並完成防洪設施測試，避免淹水造成財物損失。

工務局說明，針對高雄各建築工地，除了發函通知各建築相關公會，並透過LINE群組即時傳達訊息，要求建築工地落實防颱、防汛自我檢查，並回傳自檢表。重點包含塔吊防護、施工架與防塵網加固、側溝清淤、變電箱與廣告帆布固定等項目，並持續派員稽查，以確保安全無虞。

工務局補充，針對市民關心塔吊安全，依「起重升降機具安全規則」規定，颱風期間吊臂應解除煞車，讓其隨風自由旋轉，以減少風阻並降低結構受損風險。颱風過後，營造廠商必須立即檢查確認安全後方可復工。

此外，工務局也呼籲市民檢查自家廣告招牌、帆布廣告、水塔、冷氣室外機及支架等設施，務必加強固定或先行拆除，避免因強風造成危害。