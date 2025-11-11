鳳凰颱風為花蓮帶來大豪雨 瑞港公路預警性封閉

鳳凰颱風逐漸接近台灣，昨晚花蓮陸續下起大豪雨，其中連接瑞穗及豐濱2鄉的花64線瑞港公路，因山區道路恐有土石流等災害發生，瑞穗鄉公所、豐濱鄉公所考量用路人安全，決定今天11時起預警封閉公路全線。

鳳林警分局指出，據中央氣象署最新氣象資料，鳳凰颱風外圍環流及強降雨已對花蓮東部地區造成影響，瑞港公路沿線因地勢險峻，易發生落石、土石流及路基流失等災害，經瑞穗鄉及豐濱鄉公所評估，決定今天上午11時預警封閉瑞港公路，包含瑞穗鄉至奇美部落、奇美至港口段等。

鳳林警分局表示，瑞港公路封閉期間，警方將在公路主要出入口設置管制點，並派員巡邏及放置交通錐、警示標誌，提醒民眾遵守封路規定，切勿擅自進入，以免發生危險，道路開放時間會再視天候狀況及搶修進度另行公告。