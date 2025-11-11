快訊

鳳凰颱風來襲菜價跌多漲少 青蔥下跌25元...北農公布這因素

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北農今天公布菜價。圖／台北農產運銷公司提供
北農今天公布菜價。圖／台北農產運銷公司提供

氣象署今晨發布鳳凰颱風陸上、海上警報，攸關蔬菜價格漲幅，台北農產運銷公司今公告，進貨量較昨天休市前大幅增加，葉菜類進貨量大幅增加，價格跌多漲少，整體菜價屬於中上，後續留意颱風動向是否影響產區。

北農副總經理路全利說，今日市況因鳳凰颱風外圍環流影響，全台氣候不穩風雨間歇，由於產地農作物搶收，以至到貨量大幅增加三成，雖然承銷購買意願持穩，但市場供應量大於需求量，交易市況尚稱平順，各菜種行情跌多漲少。

北農表示，台北市蔬菜到貨量約1865噸，一市場約1262噸、二市場約603噸。今天進貨量較昨天休市前大幅增加，量增菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、菠菜等。量減菜種有萵苣菜等，其餘各菜種均略有增減。

北農指，葉菜類進貨量大幅增加，價格跌多漲少，甘藍到貨量約366噸，價格上漲6元，大白菜到貨量約77噸，價格上漲5元，萵苣菜到貨量約40噸，價格下跌1元。花果類進貨量大幅增加，價格跌多漲少，苦瓜到貨量約50噸，價格下跌5元。

北農說，根莖類進貨量小幅增加，價格下跌，青蔥到貨量約41噸，價格下跌25元。價格上漲菜種有甘藍、大白菜、絲瓜、番茄、甜椒、玉米等。價格下跌菜種有小白菜、菠菜、萵苣菜、甘薯葉等，其餘各菜種持平。

路全利補充，後續會留意鳳凰颱風動向，是否影響雲彰嘉投等主要產區。若颱風沒有影響，由於時序到冬季，蔬菜採收量穩，價格應該會及早恢復穩定。

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況

鳳凰颱風逼近...宜蘭蘇澳2里紅色土石流警戒 中午撤107居民

鳳凰颱風逼近！台鐵深澳線停駛 平溪線公車接駁暫停1日

鳳凰颱風來襲 三商美邦人壽提供受災保戶相關措施

新增「桃園」！ 鳳凰颱風最新風雨預測 9縣市明天停班課達標

中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天凌晨0時至下午2時，包括新北市、桃園市、...

共伴鋒面強對流今狂炸北東、鳳凰暴風圈明晨觸陸 嘉義以南將受風雨威脅

中央氣象署今天清晨發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，陸警...

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風來襲，西半部縣市今日僅桃園市全市停班停課，引發熱議。桃園市長張善政上午召開鳳凰颱風災害應變中心二級開設視察會議，...

鳳凰明天最靠近 氣象署估西南部登陸、台東出海 各地風雨搖滾時間曝

鳳凰颱風即將侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天是鳳凰颱風逐漸接近台灣的...

北北基桃四市放假不同步 劉和然曝主因在區域風雨差異

鳳凰颱風來襲，北北基桃四市放假沒有同步，引發熱議。新北市副市長劉和然表示，關鍵在北台灣未列警戒範圍，加上東北季風共伴效應...

鳳凰共伴東北季風、非常強的雷雨帶發展中 5地慎防致災雨

颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著颱風逐漸北上靠近，東北季風與颱...

