鳳凰颱風來襲菜價跌多漲少 青蔥下跌25元...北農公布這因素

氣象署今晨發布鳳凰颱風陸上、海上警報，攸關蔬菜價格漲幅，台北農產運銷公司今公告，進貨量較昨天休市前大幅增加，葉菜類進貨量大幅增加，價格跌多漲少，整體菜價屬於中上，後續留意颱風動向是否影響產區。

北農副總經理路全利說，今日市況因鳳凰颱風外圍環流影響，全台氣候不穩風雨間歇，由於產地農作物搶收，以至到貨量大幅增加三成，雖然承銷購買意願持穩，但市場供應量大於需求量，交易市況尚稱平順，各菜種行情跌多漲少。

北農表示，台北市蔬菜到貨量約1865噸，一市場約1262噸、二市場約603噸。今天進貨量較昨天休市前大幅增加，量增菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、菠菜等。量減菜種有萵苣菜等，其餘各菜種均略有增減。

北農指，葉菜類進貨量大幅增加，價格跌多漲少，甘藍到貨量約366噸，價格上漲6元，大白菜到貨量約77噸，價格上漲5元，萵苣菜到貨量約40噸，價格下跌1元。花果類進貨量大幅增加，價格跌多漲少，苦瓜到貨量約50噸，價格下跌5元。

北農說，根莖類進貨量小幅增加，價格下跌，青蔥到貨量約41噸，價格下跌25元。價格上漲菜種有甘藍、大白菜、絲瓜、番茄、甜椒、玉米等。價格下跌菜種有小白菜、菠菜、萵苣菜、甘薯葉等，其餘各菜種持平。

路全利補充，後續會留意鳳凰颱風動向，是否影響雲彰嘉投等主要產區。若颱風沒有影響，由於時序到冬季，蔬菜採收量穩，價格應該會及早恢復穩定。