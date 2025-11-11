農業部發布10條土石流紅色警戒 全在宜縣蘇澳南澳
颱風鳳凰來襲，農業部農村發展及水土保持署今天上午發布10條土石流潛勢溪流紅色警戒，全在宜蘭縣蘇澳、南澳；另發布112條土石流潛勢溪流黃色警戒，分別在宜蘭及花蓮。
農村水保署發布新聞稿，10條土石流紅色警戒分布於宜蘭縣南澳鄉東岳村及蘇澳鎮永春里、永樂里，地方政府應勸告或強制撤離，並作適當安置。
農村水保署也發布112條土石流黃色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮、冬山鄉及花蓮縣秀林鄉，共38村里，地方政府應進行疏散避難勸告。
