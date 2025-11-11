防去年多艘貨輪擱淺事件重演 交長：強力勸離距岸12浬內船隻

交通部長陳世凱今天到基隆港，聽取港務局簡報防台作業時說，已在勸離目前距岸12浬內的船隻，避免颱風來襲時擱淺，破壞海岸。馬太鞍溪便道局部沖毀，風雨過後會馬上搶修。

陳世凱說，鳳凰颱風預測會從高雄跟屏東交界處登陸，今天特別來聽取航港局簡報各個港口安全防範作業。

去年7月間凱米颱風來襲，台南到屏東一帶海岸共7艘貨輪、1艘遊艇擱淺。鳳凰颱風來襲前，航港局著勸離12海浬內的船隻。

陳世凱表示，他也要了解勸離的狀況，因為這些船隻如果太靠近本島，擔心颱風會造成船隻擱淺，破壞我們的海岸。目前看起來，在東部的船隻都已經駛離到12浬外，南部還有1艘船在12浬內，航港局已經跟海巡署聯繫，正在勸離，應該可以完成。

北部在蘇澳海域還有4艘船，也在勸離中。陳世凱說，如果對方沒有接受勸離，會跟海巡署聯繫，做勸離或比較強制的驅離動作。如果最後仍不離開，交通部會考慮以後禁止讓船進港。

外界關心馬太鞍溪便道的狀況，陳世凱表示，因為這兩天花蓮的雨下的非常多，不管是南向或者是北向，便道都有局部被沖毀的現象。不過請花蓮鄉親放心，因為已經動員並準備機具跟人員，在水退了之後，會用最短的時間來修復便道。

鐵公路部分，陳世凱說，目前有11條公路已實施警戒，主要是擔心雨太大，山坡會造成危險，但目前的狀況都還可以，都還滿安全。

鐵軌部分，高鐵全線通行沒有問題，台鐵部分，除了先前毀損的平溪線停駛，其他所有的路線都正常通行。目前比較擔心的是花東地區，如果雨勢漸漸變大，達達行動值或警戒值的時候，台鐵都會做出該有的措施。