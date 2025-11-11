桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風來襲，西半部縣市今日僅桃園市全市停班停課，引發熱議。桃園市長張善政上午召開鳳凰颱風災害應變中心二級開設視察會議，會後解釋最終決議全市放假的2大原因，而決策過程與北北基皆有彼此諮商，考量各縣市內狀況因此才未同步。

張善政指出，依據昨天收到的資訊，最後一次氣象預報是在昨天晚間7點，當時沿海的風力都有達標，且不止達標還超過達標上限，達標下限一級比新北、新竹都還大，因此在北部地區內桃園沿海的風力是最強的，復興區的雨量也有達標，而桃園13區裡有5區達標，風力比下限還高，絕對是需要放假的。

張善政提到，昨晚決策5區放假還是全桃一起放，考量今年7月丹娜絲颱風時桃園市採分區放假，但發現有少數學校暑假還是有開班，結果有些老師無法到校上課，導致上課開天窗；還好當時暑假狀況不算嚴重 ，但考慮現在已經開學，顧及老師安全及學校開課正常性，因此決定全市放假。

張善政表示，桃園市全市放假的原因有兩個，第一，就是達標，不只達標，還比下限高一級。第二，考慮到桃園幾個沿海區與非沿海區之間，民眾通勤、通學的現象非常密集，跨區的情況相當普遍，這與其他縣市不同，要在一個晚上找到代課老師幾乎不可能，也與教育局在討論了很久，因此決定全市放假。

至於這次北北基桃不同步的原因，張善政表示，決策過程中都有彼此諮商，互相了解是要決定全區還是分區，以新北市為例是山區放假，所以原則基北北桃共同生活圈要放就一起放，但若每個縣市狀況不一樣，就沒有必要綁在一起，4縣市決策的過程彼此都知情，但最後要做決定仍考慮各縣市天氣狀況。