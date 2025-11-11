鳳凰颱風逼近！台鐵深澳線停駛 平溪線公車接駁暫停1日

中央氣象署今清晨5時30分針對鳳凰颱風發布陸警，其暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅。配合陸警發布，台鐵公司宣布，晚間6時前列車正常行駛，但深澳線列車預防性停駛，而平溪線的公車接駁則暫停1日。

台鐵表示，配合鳳凰颱風陸上警報發布，今早8時已成立一級應變小組及北、中、南、東區應變分組，並於10時00分召開防颱整備會議，確認全線防颱整備工作。

針對今天列車行駛概況，台鐵指出，晚間6時前全線列車正常行駛，但今天深澳線列車自4913次（瑞芳→八斗子，瑞芳站10:13開）後預防性停駛；另今日平溪線的公路接駁暫停1日。

台鐵表示，晚間6時之後的列車行駛資訊，將颱風最新動態於下午4時30分對外發布。因應颱風變化，乘客出門前，可至台鐵公司官網、24小時旅客服務電話，或是各就近車站，詢問列車最新運行資訊。

針對退、換票及改乘相關訊息，台鐵說明，自發布海上颱風警報之日起，至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。