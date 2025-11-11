鳳凰明天最靠近 氣象署估西南部登陸、台東出海 各地風雨搖滾時間曝

鳳凰颱風即將侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天是鳳凰颱風逐漸接近台灣的過程，明天到周四是最靠近、並且有機會從台灣西南部沿海登陸，從台東出海，對陸地會造成風雨衝擊。在共伴效應影響之下，今天北部、東半部持續有明顯的雨勢出現，這兩天要留意強降雨和強風的影響。

輕颱鳳凰的颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方約350公里海面上，以每小時11轉14公里速度，向北北東轉東北移動，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑60公里。

颱風暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

鳳凰颱風過去3小時的移動路徑比較偏北到西北的方向移動，強度沒有明顯變化，目前是輕度颱風。陸上警戒：台南、高雄、屏東、台東、恆春半島應嚴加戒備。降雨警戒：宜蘭縣。海上警戒：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

朱美霖表示，氣象署清晨5時至8時針對鳳凰颱風進行「颱風飛機投落送觀測」，觀測結果支持颱風的結構和強度還是維持一定的強度。

颱風未來會逐漸接近到台灣西南方海域，朱美霖表示，以轉向東北的方向移動，明天上午就會接近台灣西南方近海，明天傍晚到晚間左右登陸高屏附近，周四清晨從台東附近出海。這樣的路徑比上一報略為偏南，目前路徑比較偏西的情形之下，整個登陸的時間點也有略為延後一些些。

朱美霖表示，今天到周四凌晨之前，鳳凰颱風在接近的過程當中，會帶來顯著的風雨和浪的影響。隨著颱風逐漸北上和東北季風的交互作用之下，今天一整天到明天清晨之前，台灣海峽沿海、基隆北海岸都有強勁的東北風影響。

颱風環流明天白天逐漸靠近西南方海域，朱美霖表示，風力白天會逐漸增加，也會經歷風向上東南風隨著颱風登陸轉為偏西南風的劇烈風場變化。

朱美霖表示，明天白天或是到晚間左右，台灣附近是颱風逆時針的風場環流，東半部風力上會再有增強的趨勢。各沿海的強勁東北風一直到明天仍持續，雲林以北沿海、桃園到基隆北海岸、馬祖、澎湖，都可能來到陣風10級左右。西部沿海、近內陸平原區也會有較強的風力出現。

降雨趨勢，朱美霖表示，目前的風場在花東有東南風的影響，颱風外圍環流持續對花東帶來斷斷續續的降雨，有時候雨勢也是較為明顯。綠島因為一直受到強的對流雲系通過，所以目前累積雨量超過350毫米，達到大豪雨等級。

朱美霖表示，基隆北海岸、宜蘭、花蓮受到共伴效應的影響，降雨比較持續，雨勢也會有比較大的情形。宜蘭的短延時強降雨部分來到40至70毫米，比較顯著。

今天累積雨量，朱美霖表示，宜蘭縣超過300毫米，過去24小時宜蘭累積雨量已經超過500毫米，降雨警戒宜蘭有超大豪雨的狀況。新北市、基隆北海岸、花東一帶，也是目前降雨比較顯著的地方。新北、綠島、台東縣有來到超過100毫米。

未來24小時累積雨量預測，朱美霖表示，雖然目前北部、東半部雨勢比較顯著，但是未來有減少一點點的趨勢。雨還是繼續下，但是在大台北、東半部、屏東山區屬於豪雨等級的降雨，西部山區、宜蘭平地、恆春半島、基隆、台北市平地則是大雨等級降雨。

朱美霖表示，中南部從今晚之後才會有一些降雨稍微增多情形，特別留意明天颱風中心比較接近中南部，也會帶來短暫的比較強的雨勢。

今天還是受到共伴降雨的影響，朱美霖表示，大台北、東半部有大雨或豪雨。尤其宜蘭已經有超大豪雨發生，目前是降雨警戒範圍。東北風明顯偏強，沿海空曠地區容易出現9至11級強陣風。海面的浪也偏大，各沿海今明兩天都容易有3至5米浪高，尤其南台灣、東南恆春、澎湖的浪高有5至6米左右。

朱美霖表示，颱風逐漸接近，如果強度維持，還是會對西南部造成衝擊。西南沿海注意颱風環流帶來的強風和強降雨。浪高部分，也可能對沿海低窪地區帶來暴潮，以及積淹水的狀況。