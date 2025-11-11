快訊

周邊鄰里停課東吳大學「討論中」學生議會籲校方以人身安全為先

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
東吳大學學生議會今天發布聲明，呼應學校應以兼顧通勤、人身安全為優先。圖／東吳大學學生議會提供
東吳大學學生議會今天發布聲明，呼應學校應以兼顧通勤、人身安全為優先。圖／東吳大學學生議會提供

鳳凰來襲北市今正常上班課，部分大專校院已考量地理位置、學生通勤等需求，先行停班課。東吳大學學生議會今發布聲明，指學生議會已先行和學校高層反映，指台北市山區雨量已達停班課標準，東吳大學周邊福林里也有其他學校宣布停班課，學生昨天詢問校方今日是否有機會採遠距上課，但學校回應「討論中」，呼應學校應以兼顧通勤、人身安全為優先。

東吳大學學生議會今天發布聯合聲明，指在先前豪雨事件後，教務會議擔任學生代表學生議員已和學生會代表，一同草擬災防停課相關辦法，建請校方針對未達地方政府停班停課標準時，可依校區天候實際情形主動研議、調整授課方式。

10月時，學生議會成員也和校長詹乾隆討論，同意採納未來校方可透過創課平台，向學生公布應對緊急風災或豪大雨的應變機制，且教務長於一定範圍內，得自行裁示是否停課。

學生議會指出，昨日停班課公佈前，就已先向學校一級主管反應，台北市山區雨量達停班停課標準，請校方針對通勤困難與安全進行討論；又東吳大學周邊福林里其他學校已宣布停班停課，副議長康平皓詢問教務長今天遠距上課的可能，但校方回應仍在討論中。

學生議會呼籲校方，應以兼顧通勤學生、人身安全為優先，根據北北基桃各捷運及公車營運單位公告，當平均風力或最大陣風達一定程度時，大眾交通運輸將依規定縮減班次或暫停營運。此仰賴大眾運輸的學生，可能出現「到得了學校卻回不了家」或「因交通停駛而無法出門」的情形，因此向校方建議，在研議是否停課或改採遠距教學時，應將大眾運輸停駛風險納入考量，學生出席也應從寬處理。

學生議會也呼籲學生，應避免在高風險中免強通勤，可保留如交通中斷公告、照片或影像，主動向授課教師或系辦說明；若遭遇不合理出缺勤認定或壓力，可聯繫學生議會、學生會協助協商；若在到校上課的路途中將行經停班停課區域，可自行評估危險性並適當請假；若擔憂請假造成缺課，可與學生議會、東吳大學教務處聯絡。

另外，文化大學已於昨日表示，陽明山校區屬停班停課區域，考量教學一致性，學校日間學制所有校區課程同步停課。提醒全體教職員生注意安全。

