鳳凰颱風來襲！超市量販貨量最高5倍 生鮮、泡麵、鍋底安心採買不斷炊

鳳凰颱風逼近，超市量販全面啟動防颱備貨機制，蔬菜、生鮮、民生物資加倍供應，同步推出多項優惠活動，讓民眾颱風前輕鬆採買、安心防颱。

全聯全台門市蔬菜備貨量增1倍，大全聯生鮮蔬果、肉片、海鮮更達2倍，同步祭出眾多品項優惠。風雨來前也可先上「小時達」，11月20日前指定生鮮蝦類加碼任2件再贈200福利點，全館單筆滿1,000元贈1,000福利點。

即日起至11月13日，翠玉娃娃菜49元、有機A級杏鮑菇68元、台灣鮮香菇（小）79元、小黃瓜65元；雲林土雞骨腿切塊139元、澳洲穀飼牛梅花火鍋肉片148元；日本青森#46土岐蘋果3粒99元、韓國麝香葡萄全聯單盒450克199元、大全聯單盒600克239元。

乾貨方面，滿漢大餐袋麵每組特價134元、辛拉麵任2包49元、味味A排骨雞乾麵第2件5折；House佛蒙特咖哩115元、山頭火湯底任2包312元、紅豆食府湯底第2件5折、指定桂冠火鍋料45元。美味堂指定熟食任2件省10元，指定湯品特價189元。

愛買量販預先強化物流調度與備貨，民生物資、生鮮食材庫存提升至平日3倍，確保民眾颱風前安心採買。同步推出「吃鍋」優惠，即日起至11月14日包心白菜45元、白蘿蔔39元、有機金針菇2包25元、青江菜、小白菜每包28元起、玉米筍3包99元。

11月11日當天火鍋肉片、智利鮭魚、鯖魚片、特大白蝦也有優惠。雅方鍋底系列每包139元、御藏麻辣鴨血鍋底179元。颱風天泡麵系列也不能少，滿漢大餐碗麵系列每組100元、味丹隨緣包麵系列每袋77元。

家樂福生鮮蔬果備貨量提升至平日5倍，即日起至11月13日有機紅蘿蔔、有機黑美人菇任選買2送1。防颱專區備足防災包、打掃用品、電池、手電筒與乾糧。颱風前熱銷商品包含生鮮蔬果、泡麵、零食、飲料、冷凍水餃貨量也相當充足。適逢立冬火鍋檔期，11月12日至11月25日購買常溫湯底、粉絲、米粉等商品滿399元現折15元。