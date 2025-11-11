快訊

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風來襲！超市量販貨量最高5倍 生鮮、泡麵、鍋底安心採買不斷炊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福生鮮蔬果備貨量提升至平日5倍。圖／家樂福提供
家樂福生鮮蔬果備貨量提升至平日5倍。圖／家樂福提供

鳳凰颱風逼近，超市量販全面啟動防颱備貨機制，蔬菜、生鮮、民生物資加倍供應，同步推出多項優惠活動，讓民眾颱風前輕鬆採買、安心防颱。

編輯推薦

全聯全台門市蔬菜備貨量增1倍，大全聯生鮮蔬果、肉片、海鮮更達2倍，同步祭出眾多品項優惠。風雨來前也可先上「小時達」，11月20日前指定生鮮蝦類加碼任2件再贈200福利點，全館單筆滿1,000元贈1,000福利點。

即日起至11月13日，翠玉娃娃菜49元、有機A級杏鮑菇68元、台灣鮮香菇（小）79元、小黃瓜65元；雲林土雞骨腿切塊139元、澳洲穀飼牛梅花火鍋肉片148元；日本青森#46土岐蘋果3粒99元、韓國麝香葡萄全聯單盒450克199元、大全聯單盒600克239元。

乾貨方面，滿漢大餐袋麵每組特價134元、辛拉麵任2包49元、味味A排骨雞乾麵第2件5折；House佛蒙特咖哩115元、山頭火湯底任2包312元、紅豆食府湯底第2件5折、指定桂冠火鍋料45元。美味堂指定熟食任2件省10元，指定湯品特價189元。

愛買量販預先強化物流調度與備貨，民生物資、生鮮食材庫存提升至平日3倍，確保民眾颱風前安心採買。同步推出「吃鍋」優惠，即日起至11月14日包心白菜45元、白蘿蔔39元、有機金針菇2包25元、青江菜、小白菜每包28元起、玉米筍3包99元。

11月11日當天火鍋肉片、智利鮭魚、鯖魚片、特大白蝦也有優惠。雅方鍋底系列每包139元、御藏麻辣鴨血鍋底179元。颱風天泡麵系列也不能少，滿漢大餐碗麵系列每組100元、味丹隨緣包麵系列每袋77元。

家樂福生鮮蔬果備貨量提升至平日5倍，即日起至11月13日有機紅蘿蔔、有機黑美人菇任選買2送1。防颱專區備足防災包、打掃用品、電池、手電筒與乾糧。颱風前熱銷商品包含生鮮蔬果、泡麵、零食、飲料、冷凍水餃貨量也相當充足。適逢立冬火鍋檔期，11月12日至11月25日購買常溫湯底、粉絲、米粉等商品滿399元現折15元。

滿漢大餐碗麵系列每組100元。圖／愛買量販提供
滿漢大餐碗麵系列每組100元。圖／愛買量販提供
全聯防颱全台門市蔬菜備貨量增1倍，大全聯生鮮蔬果、肉片、海鮮更達2倍。圖／全聯福利中心提供
全聯防颱全台門市蔬菜備貨量增1倍，大全聯生鮮蔬果、肉片、海鮮更達2倍。圖／全聯福利中心提供

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風逼近恐狂風暴雨巨浪 新北等5縣市列淹水警戒

鳳凰颱風撲台 台中爆發非洲豬瘟案場全面封閉加固圍籬防疫

鳳凰颱風逼近...澎湖今停班課 搭機旅客卻叫苦

影／鳳凰颱風來襲 屏東縣山區展開預防性撤離

相關新聞

共伴鋒面強對流今狂炸北東、鳳凰暴風圈明晨觸陸 嘉義以南將受風雨威脅

中央氣象署今天清晨發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，陸警...

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風來襲，西半部縣市今日僅桃園市全市停班停課，引發熱議。桃園市長張善政上午召開鳳凰颱風災害應變中心二級開設視察會議，...

鳳凰明天最靠近 氣象署估西南部登陸、台東出海 各地風雨搖滾時間曝

鳳凰颱風即將侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天是鳳凰颱風逐漸接近台灣的...

北北基桃四市放假不同步 劉和然曝主因在區域風雨差異

鳳凰颱風來襲，北北基桃四市放假沒有同步，引發熱議。新北市副市長劉和然表示，關鍵在北台灣未列警戒範圍，加上東北季風共伴效應...

鳳凰共伴東北季風、非常強的雷雨帶發展中 5地慎防致災雨

颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著颱風逐漸北上靠近，東北季風與颱...

「颱風飛機」今晨追鳳凰 觀測資料同步分享各國

今年第26號颱風「鳳凰」即將影響台灣。中央氣象署與台灣大學、漢翔公司合作，今天清晨5時自台中清泉崗機場出動Astra噴射...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。