颱風鳳凰近逼 雪霸休園勸導山友下山
颱風鳳凰接近，雪霸國家公園生態保護區於海警發布時，同步公告全面禁止入園。管理處人員今天也持續勸導山友下山，以避免發生危險。
雪霸國家公園管理處處長林文和今天表示，因應中央氣象署於10日傍晚發布颱風鳳凰海上警報，雪霸處同步公告全面禁止進入園區內生態保護區。停止入園期間，原本已核發的入園許可證隨之失效，如日後欲再進入雪霸園區需重新申請。
雪霸處指出，昨天發布公告預警性休園即在各登山口張貼入園管制公告，今天也持續派員勸導山友下山。
此外，雪霸各遊憩區包括觀霧遊憩區、武陵遊憩區、雪見遊憩區，將於11日下午2時起實施預警性休園，大鹿林道東線亦禁止進入，各區開園時間，將視颱風警報解除後，依實際災損與環境整備情況，再另行公告。
