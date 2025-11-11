快訊

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

桃園停班課網評價兩極 有人稱善政...通勤族卻怨公車停駛「不早說」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
鳳凰颱風來襲，桃園市今停班停課，各地也陰雨綿綿。記者朱冠諭／攝影
鳳凰颱風來襲，桃園市今停班停課，各地也陰雨綿綿。記者朱冠諭／攝影

鳳凰颱風來襲，桃園市今停班停課，不少網友大讚市長張善政「太帥了」，但目前天氣狀況相對平穩，也引發部分網友質疑。有需要通勤至雙北地區上班的民眾抱怨公車停駛、無法上班，也有網友稱自己是物流業者，雙11購物節卻無法出貨、叫苦連天。

根據氣象署資訊，今天桃園市平地平均風力為5至6級，陣風8至9級；濱海鄉鎮平均風力為6至7級，陣風達9至10級。今早桃園、中壢等地陰雨綿綿，但雨勢不大，沿海地區居民則表示風力確實強勁，出門上班不易。

對於今天桃園颱風假，有網友留言「小雨，無風，善政啊，汗流浹背了吧」、「桃園的颱風假好像大多數都長這樣，小風小雨」、「目前雨不大但風挺大」、「就事論事！市長這次亂放假，應該跟市民道歉！應該說明決策基準到底是什麼？該罵！」

另有網友抱怨「桃園往台北上班的人會不會太可憐，6點多出門等車才發現幾乎不發車」。也有物流業者不滿表示「無關政治，桃園今天放假時哪招？一堆物流倉儲業者都在桃園，今天還雙11，都不能出貨了。」

議員許家睿表示，桃園雖放颱風假，但仍然有許多民眾要通勤到雙北上班上課，一早等不到公車引發民怨，市府昨晚8時發臉書停班停課，但沒做好配套，交通局一直到深夜才公告公車、客運停駛減班資訊，今早許多市民要通勤到雙北卻等不到公車引發民怨，市府宣布放颱風假前就應該同步公告相關的公共服務變動情形，不是宣布之後才匆匆忙忙。

議員黃瓊慧則說，過去幾次颱風風強雨大、也達到風力預測可以放假的標準，桃園卻堅持不放，被家長罵翻；沿海地區的民眾反映昨晚、今天的風力確實都很強勁，市府願意體恤市民，她給予高度肯定。

黃瓊慧說，這次桃園市今早風雨沒之前的大，但市府有自己的想法與見解，有改善就是有進步，希望之後每一次颱風天市長都能像這次一樣苦民所苦。

鳳凰颱風 停班停課 颱風假
