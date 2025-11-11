怎麼認定能放颱風假？桃園勞動局：通勤途經桃園也能放

鳳凰颱風來襲，桃園市政府宣布今天停班停課，但有不少市民因為工作地點在台北，仍冒風雨出門，結果等不到通勤公車；桃園市勞動局指出，若民眾因居住地、工作地或上班途經縣市宣布停止上班而未出勤，雇主不得視為曠工。

由於北北基桃對颱風放假標準不同調，桃園藝文園區有人一早想去台北上班，卻苦等不到公車，在網路發文抱怨政策害他上班遲到，也有人分享工作步調被打亂，結果網友回應客運公司昨天已公告國道客運停駛與市區公車班距拉長，也有人分享台鐵今天照常發車且車廂幾乎空無一人，國道也有自駕民眾分享暢行無阻景象。

勞動局表示，依「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，颱風發生時，如工作地、居住地或上下班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班，勞工未出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假等假別處理，也不得強迫勞工補假、扣發全勤獎金或解僱，也宜不扣發工資。

勞動局也說，雇主如果要求員工出勤，應提供通勤協助，包括交通工具與交通津貼。如員工原本的上、下班通勤方式有困難，必須改搭計程車，雇主也應支付相關費用。另外，勞工是否出勤應以「安全」為重要考量，如勞工出勤發生危險，雇主也要負擔相關法律責任。