怎麼認定能放颱風假？桃園勞動局：通勤途經桃園也能放

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園今天早上風雨不大，民眾趕著去台北上班卻等不到國道客運，掀網路熱議颱風假認定標準。圖／翻攝自桃園觀光導覽網
桃園今天早上風雨不大，民眾趕著去台北上班卻等不到國道客運，掀網路熱議颱風假認定標準。圖／翻攝自桃園觀光導覽網

鳳凰颱風來襲，桃園市政府宣布今天停班停課，但有不少市民因為工作地點在台北，仍冒風雨出門，結果等不到通勤公車；桃園市勞動局指出，若民眾因居住地、工作地或上班途經縣市宣布停止上班而未出勤，雇主不得視為曠工。

由於北北基桃對颱風放假標準不同調，桃園藝文園區有人一早想去台北上班，卻苦等不到公車，在網路發文抱怨政策害他上班遲到，也有人分享工作步調被打亂，結果網友回應客運公司昨天已公告國道客運停駛與市區公車班距拉長，也有人分享台鐵今天照常發車且車廂幾乎空無一人，國道也有自駕民眾分享暢行無阻景象。

勞動局表示，依「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，颱風發生時，如工作地、居住地或上下班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班，勞工未出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假等假別處理，也不得強迫勞工補假、扣發全勤獎金或解僱，也宜不扣發工資。

勞動局也說，雇主如果要求員工出勤，應提供通勤協助，包括交通工具與交通津貼。如員工原本的上、下班通勤方式有困難，必須改搭計程車，雇主也應支付相關費用。另外，勞工是否出勤應以「安全」為重要考量，如勞工出勤發生危險，雇主也要負擔相關法律責任。

共伴鋒面強對流今狂炸北東、鳳凰暴風圈明晨觸陸 嘉義以南將受風雨威脅

中央氣象署今天清晨發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，陸警...

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風來襲，西半部縣市今日僅桃園市全市停班停課，引發熱議。桃園市長張善政上午召開鳳凰颱風災害應變中心二級開設視察會議，...

鳳凰明天最靠近 氣象署估西南部登陸、台東出海 各地風雨搖滾時間曝

鳳凰颱風即將侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天是鳳凰颱風逐漸接近台灣的...

北北基桃四市放假不同步 劉和然曝主因在區域風雨差異

鳳凰颱風來襲，北北基桃四市放假沒有同步，引發熱議。新北市副市長劉和然表示，關鍵在北台灣未列警戒範圍，加上東北季風共伴效應...

鳳凰共伴東北季風、非常強的雷雨帶發展中 5地慎防致災雨

颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著颱風逐漸北上靠近，東北季風與颱...

「颱風飛機」今晨追鳳凰 觀測資料同步分享各國

今年第26號颱風「鳳凰」即將影響台灣。中央氣象署與台灣大學、漢翔公司合作，今天清晨5時自台中清泉崗機場出動Astra噴射...

