北北基桃四市放假不同步 劉和然曝主因在區域風雨差異

鳳凰颱風來襲，北北基桃四市放假沒有同步，引發熱議。新北市副市長劉和然表示，關鍵在北台灣未列警戒範圍，加上東北季風共伴效應，每個區域風雨差異很大，四市共識在於一起討論、同時發布，「共同決議、不是一視同仁」，市府昨晚直到7時多都還在一一比對各區雨量，最後決議今天7區停班課，其餘正常上班課，如侯友宜市長所說是依照科學依據。

劉和然指出，基北北桃是共同生活圈，四市的共識在「第一至少公布時間不要有先」，過去會討論到停班課，都是因為被列入警戒範圍才會討論，同步可能性大，但這幾次風災有些颱風沒有直撲北台灣，而是因外圍環流加上東北季風共伴效應，也因此不同區域風力、雨量會產生極大差異。

劉和然說，昨天新北市直到7時50幾分才決定，也一一比對個行政區的雨量是否有達到350毫米、平均風力有沒有達到七、陣風有沒有到達到十，桃園也思考了很久「並不是四個城市沒有共識，而是尊重個別差異。」

劉和然也說，桃園的情況比新北更複雜，有些地方接近竹苗，有些地方接近北北基，有些颱風可能掃過桃園，但不一定掃過北北基，都要仔細考量，台北市也停12個里，大家都是依據風雨數據判斷，四市的做法都非常謹慎，最後還是回到最單純、最科學的依據，在最後決策前的氣象署最新資訊。

劉和然也提到，新北市府也授權各校視情況調整，除了七個停班課的區域，他們也有特別提醒三峽區有木、五寮國小學校要看實際情況，如情勢有變，也要小心。

劉強調，決策雖然困難，這樣的做法沒有衝突，四市都在相互尊重與溝通下作出最符合地方實情的決定。