颱風鳳凰來襲 陳其邁：山區已預防性撤離59人

颱風鳳凰來襲，高雄市長陳其邁今天表示，雖然中央尚未針對高雄山區發布土石流警戒，但市府目前已預先撤離孕婦、病患等59人，後續隨時根據中央相關土石流警戒公告疏散調整。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，鳳凰颱風已從中度颱風降為輕度颱風，但還是不能掉以輕心，中央氣象署最新預報資料顯示，暴風圈會接觸高雄市區，預估登陸地點會在高屏，路徑較原來預測有往南修正。

陳其邁也提醒民眾注意落實相關防颱準備。目前為止，農業部農村發展及水土保持署並未發布土石流警戒公告，但市府已先預防撤離包括孕婦、病患等59人，並隨時會根據農業部發布的土石流警戒公告作為疏散調整。

陳其邁說，市府今天下午會正式召開防颱準備會議，水利局也會針對曹公新圳的清淤或水閘門、抽水馬達等防護措施提高警戒，並加強監測整個高雄所屬河川流域積淹水等狀況；至於明天是否放颱風假，陳其邁說，將在下午會議後再判斷。

高雄市水利局今天發布新聞稿說明，水利局今天上午已於仁武區曹公新圳辦理重點清疏作業，以提前強化排水系統通洪能力，降低淹水風險。

此次清疏範圍包含鳥松區夢裡橋至仁勇橋段及仁雄橋至澄觀橋段，針對渠內淤泥、雜草及漂流物進行清除，確保水流暢通。水利局表示，透過颱風前預先清疏作業，可有效提升排洪斷面、減少堵塞情形，維護沿線社區居民生命財產安全。

水利局表示，面對颱風豪雨威脅，將持續檢視轄內主要排水路線通洪情形，視需要隨時派員巡查與加強清疏，確保市民度過安全無虞汛期。