颱風鳳凰襲台 花東山區24小時雨量估達340毫米

中央社／ 台北11日電

颱風鳳凰襲台，中央氣象署最新風雨預報出爐，花東山區24小時雨量為200毫米到340毫米，屏東山區24小時雨量則為200毫米到300毫米。

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰今天上午10時的中心位置在北緯20.0度，東經118.1度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。

中央氣象署發布最新風雨預報，風力部分，今天中午12時到下午6時，新北市濱海鄉鎮平均風為5-6轉6-7，陣風為8-9到9-10；桃園市濱海鄉鎮平均風6-7，陣風9-10；新竹市濱海鄉鎮平均風為6-7轉5-6，陣風9-10轉8-9；苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、連江縣平均風為6-7，陣風9-10；澎湖縣平均風7-8，陣風10-11。

雨量方面，根據24小時雨量預測，氣象署預估，花蓮縣及台東縣24小時雨量達200毫米到340毫米，平地也有150毫米到250毫米。屏東縣山區預估雨量為200毫米到300毫米，平地則小於80毫米。

預估宜蘭縣平地24小時雨量為80到150毫米，山區150毫米到250毫米，台北市及新北市山區為150毫米到250毫米，平地雨量分別為50毫米到100毫米以及150毫米到250毫米。

氣象署表示，根據最新資料顯示，第26號颱風鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

鳳凰颱風最新風雨預測 8縣市明天達停班停課標準

鳳凰颱風已經減弱為輕度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。今年第26號颱風鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小...

颱風來襲！桃園今停班停課掀熱議 網友：昨晚真的很恐怖

鳳凰颱風來襲，桃園市政府依中央氣象署資料決議今天停班停課，消息引起廣大討論，雖然網路有人質疑放假的正當性，但不少人翻出昨...

鳳凰明天傍晚快閃登陸 颱風論壇：周四各地應該全員下莊

鳳凰颱風今天上午已經減弱為輕颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，...

鳳凰颱風逼近恐狂風暴雨巨浪 新北等5縣市列淹水警戒

輕度颱風鳳凰朝台灣海峽南部接近，須嚴防颱風的強風、豪雨衝擊。國家災害防救科技中心表示，預估鳳凰颱風影響台灣時間為今天至周...

鳳凰颱風逼近...澎湖今停班課 搭機旅客卻叫苦

鳳凰颱風來襲，澎湖縣政府昨率先宣布今天停止上班上課。許多民眾今天趕搭班機回台灣本島，卻傳出怨言，表示因陸上大眾運輸工具停...

颱風鳳凰逼近 航港局：海運8航線99航次停航

颱風鳳凰逼近，交通部航港局今天表示，包含基隆-馬祖等8航線共99航次停航，呼籲旅客颱風期間不要前往離島旅遊

