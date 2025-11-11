颱風鳳凰襲台 花東山區24小時雨量估達340毫米

颱風鳳凰襲台，中央氣象署最新風雨預報出爐，花東山區24小時雨量為200毫米到340毫米，屏東山區24小時雨量則為200毫米到300毫米。

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰今天上午10時的中心位置在北緯20.0度，東經118.1度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。

中央氣象署發布最新風雨預報，風力部分，今天中午12時到下午6時，新北市濱海鄉鎮平均風為5-6轉6-7，陣風為8-9到9-10；桃園市濱海鄉鎮平均風6-7，陣風9-10；新竹市濱海鄉鎮平均風為6-7轉5-6，陣風9-10轉8-9；苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、連江縣平均風為6-7，陣風9-10；澎湖縣平均風7-8，陣風10-11。

雨量方面，根據24小時雨量預測，氣象署預估，花蓮縣及台東縣24小時雨量達200毫米到340毫米，平地也有150毫米到250毫米。屏東縣山區預估雨量為200毫米到300毫米，平地則小於80毫米。

預估宜蘭縣平地24小時雨量為80到150毫米，山區150毫米到250毫米，台北市及新北市山區為150毫米到250毫米，平地雨量分別為50毫米到100毫米以及150毫米到250毫米。

氣象署表示，根據最新資料顯示，第26號颱風鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。