鳳凰颱風逼近恐狂風暴雨巨浪 新北等5縣市列淹水警戒

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
淹水警戒地區。圖／國家災害防救科技中心提供
淹水警戒地區。圖／國家災害防救科技中心提供

輕度颱風鳳凰朝台灣海峽南部接近，須嚴防颱風的強風、豪雨衝擊。國家災害防救科技中心表示，預估鳳凰颱風影響台灣時間為今天至周四，暴風圈明天凌晨起影響南部陸地，主要強降雨區為北部、東半部及南部山區。強陣風影響範圍為西南部、恆春半島、中部山區、離島地區及全台沿海空曠地區。

國家災害防救科技中心表示，淹水警戒地區為新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣和屏東縣等5縣市之沿海、河口低窪與易淹水區，須注意強降雨造成的積淹水。

淹水警戒地區：新北市貢寮區、瑞芳區、雙溪區，宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮、南澳鄉、冬山鄉、礁溪鄉、壯圍鄉、羅東鎮、三星鄉，花蓮縣花蓮市、新城鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、玉里鎮，台東縣台東市、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮，屏東縣南州鄉、恆春鎮。

坡地易致災區，國家災害防救科技中心表示，包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市、新北市等5個縣市山區，重點道路為台2（甲、丁）、台7(甲、乙、丙）、台8、台9（甲、丙、丁、戊）、台11（甲）、台14甲、台20（甲）、台23、台26、台30等21條，應注意易致災道路及易成孤島聚落。

國家災害防救科技中心表示，南部海域須注意長浪的影響，東沙島已經監測到6.6公尺巨浪，南部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）及澎湖沿海須留意長浪影響。

輕度颱風鳳凰預估影響台灣時間為今天至周四，暴風圈預估明天凌晨起影響南部陸地。圖／國家災害防救科技中心提供
輕度颱風鳳凰預估影響台灣時間為今天至周四,暴風圈預估明天凌晨起影響南部陸地。圖／國家災害防救科技中心提供
坡地易致災區。圖／國家災害防救科技中心提供
坡地易致災區。圖／國家災害防救科技中心提供
南部海域注意長浪的影響。圖／國家災害防救科技中心提供
南部海域注意長浪的影響。圖／國家災害防救科技中心提供
輕度颱風鳳凰朝台灣海峽南部接近，須嚴防颱風的強風、豪雨衝擊。圖／國家災害防救科技中心提供
輕度颱風鳳凰朝台灣海峽南部接近，須嚴防颱風的強風、豪雨衝擊。圖／國家災害防救科技中心提供

