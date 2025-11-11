鳳凰颱風逼近...澎湖今停班課 搭機旅客卻叫苦

鳳凰颱風來襲，澎湖縣政府昨率先宣布今天停止上班上課。許多民眾今天趕搭班機回台灣本島，卻傳出怨言，表示因陸上大眾運輸工具停駛，旅客無法搭乘公車或空港快線赴機場，只能叫計程車或請親友開車到機場，造成不便。

據中央氣象署預測，鳳凰颱風暴風圈最接近澎湖的日期在11月12、13日。昨天澎湖縣政府也因氣象署警報資料，認為東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，今天平均風力有9級以上、陣風11級以上，為確保縣民生命安全，昨晚6時14分便率先發布今天停班停課。

當地媒體傳出，澎湖機場今天維持正常起降，旅客無法搭乘公車及空港快線前往機場，只能叫計程車或親友私家車前往，造成許多不便及怨言。

澎湖旅客原本預料，應有很多人會擠入澎湖機場，趕在颱風來襲搭機開澎湖，不過料澎湖機場今早會並未出現人潮。許多旅客因颱風臨時取消行程，班機候補登機機率高，一早首班澎湖飛往高雄的班機就候補6人登機。