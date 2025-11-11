快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風來襲！桃園今停班停課掀熱議 網友：昨晚真的很恐怖

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
鳳凰颱風來襲，桃園今天停班停課。圖／翻攝自桃園觀光導覽網
鳳凰颱風來襲，桃園今天停班停課。圖／翻攝自桃園觀光導覽網

鳳凰颱風來襲，桃園市政府依中央氣象署資料決議今天停班停課，消息引起廣大討論，雖然網路有人質疑放假的正當性，但不少人翻出昨夜至今晨強風畫面，大讚市長張善政「正確決定」。

編輯推薦

桃園昨天下午開始刮強風，沿海地區陣風風力甚至達到10級，網路雖有質疑放假聲音，不少人也翻出雨傘開花、路樹傾倒的影像，強調走在路上很恐怖、很危險；不過，風力今晨趨緩，也有不少自營店家臨時決定營業。

桃園市議員黃瓊慧今早在網路社群平台Threads發文，稱「悲報」，指鬧鐘忘記關，一早就被吵醒，又說「今天桃園放颱風假呀」；貼文引起網友討論，有人留言「炫耀文無誤」，也有人說要去百貨公司躲颱風。

桃園各百貨公司考量所在地天氣狀況，開門營業情況不一。中壢SOGO、華泰名品城今天暫停營業，遠東百貨桃園店、統領廣場和台茂購物中心等商場則宣布今天正常營業；一般商家方面，有業者認為今早風雨不大，考量民眾有採買需求與預定貨物要取，臨時決定開門，但營業時間視風雨而定。

另外，由於北北基桃放假標準不同調，有民眾一早要趕去台北上班，卻苦等不到公車，在網路發文抱怨，但有網友回應客運公司昨天已公告國道客運停駛、市區公車班距拉長訊息，也有人分享台鐵今天照常發車且車廂幾乎空無一人。

鳳凰颱風 停班停課
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風最新風雨預測 8縣市明天達停班停課標準

整理包／鳳凰登陸將寫58年紀錄！11月侵台非最晚 揭密10大颱風之最

鳳凰颱風逼近、桃園宣布停班課 百貨營業狀況大不同

鳳凰颱風來襲 桃園明停班停課

相關新聞

鳳凰颱風最新風雨預測 8縣市明天達停班停課標準

鳳凰颱風已經減弱為輕度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。今年第26號颱風鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小...

颱風來襲！桃園今停班停課掀熱議 網友：昨晚真的很恐怖

鳳凰颱風來襲，桃園市政府依中央氣象署資料決議今天停班停課，消息引起廣大討論，雖然網路有人質疑放假的正當性，但不少人翻出昨...

鳳凰明天傍晚快閃登陸 颱風論壇：周四各地應該全員下莊

鳳凰颱風今天上午已經減弱為輕颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，...

鳳凰颱風逼近恐狂風暴雨巨浪 新北等5縣市列淹水警戒

輕度颱風鳳凰朝台灣海峽南部接近，須嚴防颱風的強風、豪雨衝擊。國家災害防救科技中心表示，預估鳳凰颱風影響台灣時間為今天至周...

鳳凰颱風逼近...澎湖今停班課 搭機旅客卻叫苦

鳳凰颱風來襲，澎湖縣政府昨率先宣布今天停止上班上課。許多民眾今天趕搭班機回台灣本島，卻傳出怨言，表示因陸上大眾運輸工具停...

颱風鳳凰逼近 航港局：海運8航線99航次停航

颱風鳳凰逼近，交通部航港局今天表示，包含基隆-馬祖等8航線共99航次停航，呼籲旅客颱風期間不要前往離島旅遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。