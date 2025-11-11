颱風來襲！桃園今停班停課掀熱議 網友：昨晚真的很恐怖

鳳凰颱風來襲，桃園市政府依中央氣象署資料決議今天停班停課，消息引起廣大討論，雖然網路有人質疑放假的正當性，但不少人翻出昨夜至今晨強風畫面，大讚市長張善政「正確決定」。

桃園昨天下午開始刮強風，沿海地區陣風風力甚至達到10級，網路雖有質疑放假聲音，不少人也翻出雨傘開花、路樹傾倒的影像，強調走在路上很恐怖、很危險；不過，風力今晨趨緩，也有不少自營店家臨時決定營業。

桃園市議員黃瓊慧今早在網路社群平台Threads發文，稱「悲報」，指鬧鐘忘記關，一早就被吵醒，又說「今天桃園放颱風假呀」；貼文引起網友討論，有人留言「炫耀文無誤」，也有人說要去百貨公司躲颱風。

桃園各百貨公司考量所在地天氣狀況，開門營業情況不一。中壢SOGO、華泰名品城今天暫停營業，遠東百貨桃園店、統領廣場和台茂購物中心等商場則宣布今天正常營業；一般商家方面，有業者認為今早風雨不大，考量民眾有採買需求與預定貨物要取，臨時決定開門，但營業時間視風雨而定。

另外，由於北北基桃放假標準不同調，有民眾一早要趕去台北上班，卻苦等不到公車，在網路發文抱怨，但有網友回應客運公司昨天已公告國道客運停駛、市區公車班距拉長訊息，也有人分享台鐵今天照常發車且車廂幾乎空無一人。