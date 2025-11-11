鳳凰颱風襲台海空運輸受阻 海運99航次停航、國內外35航班取消

鳳凰颱風襲台，外圍環流夾帶強風豪雨，根據交通部統計，目前海上運輸共計有8線，計99航次停航；空中運輸，則共有國內線取消29架次、延誤2架次。國際暨兩岸航線取消6架次。

第26號颱風「鳳凰」正逐步接近台灣，中央氣象署預估11日至13日將對全台造成明顯影響。鳳凰颱風預計11日轉向東北移動，12日至13日通過台灣。10日傍晚已發布海上颱風警報，並將於11日清晨至上午發布陸上警報。受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，11日起北部、東半部及恆春半島將有大雨或豪雨，宜蘭、花蓮與大台北地區需嚴防豪雨等級降雨。12日颱風逼近時，中南部、花東及澎湖也有大雨或豪雨機率，13日颱風遠離後，雨勢才會逐步減緩。

民航局截至11日上午10時統計，國內線取消29架次、延誤2架次。國際暨兩岸航線取消6架次。

航港局統計，受鳳凰颱風影響，共有8航線，計99航次停航：

1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。

2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

4.金門-石井：全部停航(4航次)。

5.金門-五通：全部停航(24航次)。

6.東港-小琉球：全部停航(52航次)。

7.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。

8.富岡-綠島：全部停航(4航次)

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。