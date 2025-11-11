快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

鳳凰颱風襲台海空運輸受阻 海運99航次停航、國內外35航班取消

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

鳳凰颱風襲台，外圍環流夾帶強風豪雨，根據交通部統計，目前海上運輸共計有8線，計99航次停航；空中運輸，則共有國內線取消29架次、延誤2架次。國際暨兩岸航線取消6架次。

第26號颱風「鳳凰」正逐步接近台灣，中央氣象署預估11日至13日將對全台造成明顯影響。鳳凰颱風預計11日轉向東北移動，12日至13日通過台灣。10日傍晚已發布海上颱風警報，並將於11日清晨至上午發布陸上警報。受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，11日起北部、東半部及恆春半島將有大雨或豪雨，宜蘭、花蓮與大台北地區需嚴防豪雨等級降雨。12日颱風逼近時，中南部、花東及澎湖也有大雨或豪雨機率，13日颱風遠離後，雨勢才會逐步減緩。

民航局截至11日上午10時統計，國內線取消29架次、延誤2架次。國際暨兩岸航線取消6架次。

航港局統計，受鳳凰颱風影響，共有8航線，計99航次停航：

1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。

2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

4.金門-石井：全部停航(4航次)。

5.金門-五通：全部停航(24航次)。

6.東港-小琉球：全部停航(52航次)。

7.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。

8.富岡-綠島：全部停航(4航次)

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風發布陸警 台中災害應變中心今下午2時「一級開設」

鳳凰颱風逼近 離島船班今99航次停航 國內國際暨兩岸取消35架次

鳳凰颱風逼近 新北碧潭、烏來等景點今暫停開放

鳳凰颱風最新風雨預測 8縣市明天達停班停課標準

相關新聞

鳳凰颱風最新風雨預測 8縣市明天達停班停課標準

鳳凰颱風已經減弱為輕度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。今年第26號颱風鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小...

1張圖看鳳凰颱風時程 賈新興：暴風圈今夜觸高屏 明晚11時登陸台南

鳳凰颱風海上陸上颱風警報已發布，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsin...

整理包／鳳凰登陸將寫58年紀錄！11月侵台非最晚 揭密10大颱風之最

鳳凰颱風今天(11日)清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，預估明天(12日)下午至晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四(13日)清晨前後出海。根據氣象署資料統計，歷年11月曾發布颱風警報的共有19個，但真正登陸台灣的只有1967年的「吉達」颱風。若「鳳凰」登陸，將成為繼「吉達」之後、睽違58年再度於11月登陸台灣的颱風。

颱風來襲！桃園今停班停課掀熱議 網友：昨晚真的很恐怖

鳳凰颱風來襲，桃園市政府依中央氣象署資料決議今天停班停課，消息引起廣大討論，雖然網路有人質疑放假的正當性，但不少人翻出昨...

鳳凰明天傍晚快閃登陸 颱風論壇：周四各地應該全員下莊

鳳凰颱風今天上午已經減弱為輕颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，...

各地區風雨搖滾時間曝 颱風論壇：鳳凰明天傍晚「台南至屏東」登陸

鳳凰颱風過去3小時強度略為減弱，已減弱為輕度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。