聽新聞
0:00 / 0:00
鳳凰明天傍晚快閃登陸 颱風論壇：周四各地應該全員下莊
鳳凰颱風今天上午已經減弱為輕颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，颱風預計明天傍晚前後登陸，然後就會很快穿山跑掉，周四各地應該就全員下莊。
颱風昨天開始起步往北轉向台灣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風經過重整，但周遭環境不利發展，上午已經降為輕颱，而且會持續減弱。依照目前減弱的程度，登陸前夕可能只剩輕颱下限。
另外就是登陸點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，已經修正到高屏上空，對中部威脅會更下降一些，「但南部還是要皮拉緊，東半部的大雨仍然會下」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言