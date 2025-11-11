快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

鳳凰明天傍晚快閃登陸 颱風論壇：周四各地應該全員下莊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自Threads「typhoon_mi」
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自Threads「typhoon_mi」

鳳凰颱風今天上午已經減弱為輕颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，颱風預計明天傍晚前後登陸，然後就會很快穿山跑掉，周四各地應該就全員下莊。

颱風昨天開始起步往北轉向台灣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風經過重整，但周遭環境不利發展，上午已經降為輕颱，而且會持續減弱。依照目前減弱的程度，登陸前夕可能只剩輕颱下限。

另外就是登陸點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，已經修正到高屏上空，對中部威脅會更下降一些，「但南部還是要皮拉緊，東半部的大雨仍然會下」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風
鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況

颱風鳳凰逼近 航港局:海運8航線99航次停航

鳳凰颱風發布陸警 台中災害應變中心今下午2時「一級開設」

鳳凰颱風最新風雨預測 8縣市明天達停班停課標準

鳳凰颱風最新風雨預測 8縣市明天達停班停課標準

鳳凰颱風已經減弱為輕度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。今年第26號颱風鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小...

1張圖看鳳凰颱風時程 賈新興:暴風圈今夜觸高屏 明晚11時登陸台南

鳳凰颱風海上陸上颱風警報已發布，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsin...

整理包／鳳凰登陸將寫58年紀錄！11月侵台非最晚 揭密10大颱風之最

鳳凰颱風今天(11日)清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，預估明天(12日)下午至晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四(13日)清晨前後出海。根據氣象署資料統計，歷年11月曾發布颱風警報的共有19個，但真正登陸台灣的只有1967年的「吉達」颱風。若「鳳凰」登陸，將成為繼「吉達」之後、睽違58年再度於11月登陸台灣的颱風。

颱風來襲！桃園今停班停課掀熱議 網友:昨晚真的很恐怖

鳳凰颱風來襲，桃園市政府依中央氣象署資料決議今天停班停課，消息引起廣大討論，雖然網路有人質疑放假的正當性，但不少人翻出昨...

鳳凰明天傍晚快閃登陸 颱風論壇：周四各地應該全員下莊

鳳凰颱風今天上午已經減弱為輕颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，...

各地區風雨搖滾時間曝 颱風論壇:鳳凰明天傍晚「台南至屏東」登陸

鳳凰颱風過去3小時強度略為減弱，已減弱為輕度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示...

