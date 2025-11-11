鳳凰明天傍晚快閃登陸 颱風論壇：周四各地應該全員下莊

鳳凰颱風今天上午已經減弱為輕颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，颱風預計明天傍晚前後登陸，然後就會很快穿山跑掉，周四各地應該就全員下莊。

颱風昨天開始起步往北轉向台灣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風經過重整，但周遭環境不利發展，上午已經降為輕颱，而且會持續減弱。依照目前減弱的程度，登陸前夕可能只剩輕颱下限。

另外就是登陸點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，已經修正到高屏上空，對中部威脅會更下降一些，「但南部還是要皮拉緊，東半部的大雨仍然會下」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。