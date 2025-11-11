獨／好土？廢土？600萬噸黑泥掩光復良田 高鹼土之下農民面臨打掉重練

鳳凰颱風逐步接近，氣象署在11日發布陸上颱風警報，並預估12日凌晨開始，暴風圈將籠罩陸地，13日從宜花之間出海。因此，馬太鞍溪集水區24小時預估累積降雨量435.4毫米，發布紅色警戒，受影響的花蓮縣光復鄉啟動人員撤離。

但對光復鄉農民來說，才過一個多月，又得面對農田再次被淤泥掩埋的陰影。聯合報影音專題「黑泥掩良田-好土？廢土？」在光復洪災後，重返當地農田，並與農業部花蓮區農業改良場專家進行實地挖掘與採樣分析，辨別看似一片灰黑的淤泥，土壤性質是甚麼？而被淹沒、但有不同高低差的農田，例如淤泥三公尺起跳的佛祖街重災區，或是淤積深度約十公分到三十公分的田區，作物還能存活？處理的方向是否不同?面對突如其來的打掉重練，農民是否能在巨大土壤變異，以及高昂的復耕成本等多重壓力之下，找到轉型契機？

根據農業部統計，有600萬噸的淤泥 仍舊卡在田中間，包括位於光復車站後方的瑪布隆農場。

瑪布隆農場負責人柯春伎回憶9月23日當天下午「洪水越過鐵軌衝去小米田，整整一周都是有水的狀態，上面甚至有瓦斯桶、摩托車還有彈簧床。」

柯春伎從事小米復育多年，試圖找到過往慶祝小米豐收的祭典文化意涵，並盼望小米不要在馬太鞍部落消失。但本該撐起傳統與未來的兩百多盆小米幼苗，已成淤泥下「找不到的屍體」。即便是勉強拔高的小米，也因泡在水裡太久，營養幾近失調，長不到健康狀態時的180公分。

經過實地挖掘，瑪布隆農場的淤泥約10到30公分左右，讓柯春伎擔憂的是，適合小米的土壤酸鹼度約在6.5左右，屬於中性土壤，於是，她最想問的是：這些被衝擊過的上層土壤，還能種植嗎？

沿著靠近馬太鞍溪堤防、死傷最為慘重的佛祖街行走，眼前是一片風沙漫漫的沙丘。截至十一月初，依然有怪手開挖，尋找失聯家屬，這裡也是農田重災區的核心。農業部花蓮區農改場副場長宣大平站在高處說：「下面都是農田，這裡淤泥的高度，可能有兩三米以上，田埂也都埋掉了，看不出哪一塊田是誰的。」

農業部統計，光復北邊受災區被淹沒約有400公頃，佔了全鄉可耕作面積的四分之一左右，農田賴以為生的灌溉溝渠，自然也化為烏有。宣大平表示，這塊區域未來要再種水稻，恐怕是很之後的事情，宣大平說：「這土現在大概都是砂質土，那也沒有犁底層，在蓄水上可能會有一些問題。」

因此，花蓮農改場給出的建議是，直接在沙丘上就地耕作，那就得先放棄水稻，改種旱作像是雜糧、大豆等作物，未來若能重建犁底層，那或許還能重拾水稻景觀。至於農地再生，面臨兩種選擇：原地籍重建（重新做好溝渠與道路）、或全面重劃（重新規劃每塊田都能臨路，有各自的灌溉和排水溝）。宣大平表示，淤積超過一公尺的農田，還在等待農民的共識。

除了重災區之外，光復也有不少田地屬於淺層淤泥覆蓋，呈現上綠下灰的奇異對比。宣大平挖開土壤剖面，指出上層是又細又黏的坋子土，一旦乾燥後，會變得硬實且不透水，不利於植物根系呼吸。下層則是砂質壤土，雖然性質類似光復原本土壤，但因為剛從山上沖刷下來，根據分析，淤泥的酸鹼值約在8.3上下，有機質則低於0.1%，換言之，這些新土壤其實極度貧瘠。

宣大平給出改良貧瘠土壤的方案，他表示，未來可以靠種綠肥、施有機質，把上下層的土壤拌勻之後，讓土壤重新肥沃。但這對專職保種文化的邦查農場來說，也是不小挑戰。

因為邦查農場淤覆嚴重之地約有1.2公頃，若想要重返耕種崗位，不只需要超過十噸以上的有機質，還得更新農機設備，這都需要大量成本，邦查農場負責人蘇秀蓮無奈表示:「先處理被洪水沖倒的溫室倒掉跟廢棄部份，今年以整理農場為主，但我也無法確定，最快的復耕時間會是在什麼時候？」

聯合報曾在災後第二天造訪邦查農場，景況雖慘，但當時蘇秀蓮依然樂觀，但經過一個月長時間不間斷勞動之後，蘇秀蓮明顯露出疲憊神情，畢竟每天整理的，都是自己曾投注大量心力培育的四種旱稻原生種保種田，累積五年的心血，也包括有機蔬菜跟大量野菜。

但經此一役，反而讓她更確立未來方向。因為在邦查農場田邊，幾株旱稻雖然一度被洪水沖歪、壓倒，但稻梗仍舊轉彎直立起來，宣大平解釋，比較原始的稻，其實富含適應環境的韌性。