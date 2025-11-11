聽新聞
颱風鳳凰逼近 航港局：海運8航線99航次停航
颱風鳳凰逼近，交通部航港局今天表示，包含基隆-馬祖等8航線共99航次停航，呼籲旅客颱風期間不要前往離島旅遊。
根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰今天上午9時中心位置在北緯19.8度、東經118.2 度，即在鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。
鳳凰逼近，海運也受影響，交通部航港局今天發布新聞稿表示，今天共有8航線、99航次停航。
包含基隆-馬祖全部停航、馬祖福澳-福州琅岐全部停航、北竿白沙-福州黃岐全部停航、金門-石井全部停航、金門-五通全部停航、東港-小琉球全部停航、鹽埔-小琉球全部停航、富岡-綠島全部停航。
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航滯留離島。
