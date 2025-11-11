聽新聞
鳳凰颱風逼近 新北碧潭、烏來等景點今暫停開放
鳳凰颱風逼近，為維護民眾安全，新北市政府昨宣布，依中央氣象署預報資料，今瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、石碇、坪林及烏來等七區停止上班上課，其餘地區照常。新北市觀旅局同步公告多處景點與設施明日暫停服務，提醒民眾避免前往山區與水域活動。
觀旅局指出，碧潭地景裝置展因風雨安全考量，明日暫停展出。多處觀光遊樂業者也將配合停業，包括碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、深澳鐵道自行車 RailBike、猴硐煤礦博物園區、十分瀑布公園，以及市府轄管的瑞芳火車站旅客服務中心、九份、十分及烏來風景區遊客中心等，將全數暫停服務，待園區檢修與環境安全復原後，再另行公告開園日期。
市府提醒，颱風期間請民眾避免前往警戒地區，尤其山區（如烏來、瑞芳、十分）及海邊（如野柳、淡水）風險高，碧潭水域亦可能因大雨造成水位暴漲，呼籲民眾切勿從事水域活動，並留意自身安全，減少外出，配合防颱措施，共同降低災害風險。
