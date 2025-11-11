快訊

鳳凰颱風逼近 離島船班今99航次停航 國內國際暨兩岸取消35架次

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部航港局表示，受到鳳凰颱風影響，今天共有8航線、99航次停航。聯合報系資料照
交通部航港局表示，受到鳳凰颱風影響，今天共有8航線、99航次停航。聯合報系資料照

鳳凰颱風接近中，東北季風加上外圍環流產生的共伴效應，北東雨勢顯著，中央氣象署今清晨5時30分也發布陸警。交通部分，離島船班也受到颱風影響，今天共有8航線、99航次停航；國內外航班部分，國內線取消29架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線取消6架次。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天共伴效應降雨最為明顯，北部和東半部雨勢可能來到局部豪雨，甚至東半部山區有大豪雨等級降雨。至於颱風逐漸接近過程，不排除明天傍晚左右比較接近台灣陸地。

交通部民航局表示，今日截至早上10時，國內線取消29架次、延誤2架次。國際暨兩岸航線取消6架次。

交通部航港局表示，受到鳳凰颱風影響，今（11日）共有8航線，計99航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。

今天停航航次為：

1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。

2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

4.金門-石井：全部停航(4航次)。

5.金門-五通：全部停航(24航次)。

6.東港-小琉球：全部停航(52航次)。

7.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。

8.富岡-綠島：全部停航(4航次)。

鳳凰颱風
鳳凰颱風最新風雨預測 8縣市明天達停班停課標準

鳳凰颱風已經減弱為輕度颱風，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。今年第26號颱風鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小...

1張圖看鳳凰颱風時程 賈新興：暴風圈今夜觸高屏 明晚11時登陸台南

鳳凰颱風海上陸上颱風警報已發布，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsin...

整理包／鳳凰登陸將寫58年紀錄！11月侵台非最晚 揭密10大颱風之最

鳳凰颱風今天(11日)清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，預估明天(12日)下午至晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四(13日)清晨前後出海。根據氣象署資料統計，歷年11月曾發布颱風警報的共有19個，但真正登陸台灣的只有1967年的「吉達」颱風。若「鳳凰」登陸，將成為繼「吉達」之後、睽違58年再度於11月登陸台灣的颱風。

颱風來襲！桃園今停班停課掀熱議 網友：昨晚真的很恐怖

鳳凰颱風來襲，桃園市政府依中央氣象署資料決議今天停班停課，消息引起廣大討論，雖然網路有人質疑放假的正當性，但不少人翻出昨...

鳳凰明天傍晚快閃登陸 颱風論壇：周四各地應該全員下莊

鳳凰颱風今天上午已經減弱為輕颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，...

各地區風雨搖滾時間曝 颱風論壇：鳳凰明天傍晚「台南至屏東」登陸

鳳凰颱風過去3小時強度略為減弱，已減弱為輕度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示...

