鳳凰颱風逼近 離島船班今99航次停航 國內國際暨兩岸取消35架次
鳳凰颱風接近中，東北季風加上外圍環流產生的共伴效應，北東雨勢顯著，中央氣象署今清晨5時30分也發布陸警。交通部分，離島船班也受到颱風影響，今天共有8航線、99航次停航；國內外航班部分，國內線取消29架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線取消6架次。
中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天共伴效應降雨最為明顯，北部和東半部雨勢可能來到局部豪雨，甚至東半部山區有大豪雨等級降雨。至於颱風逐漸接近過程，不排除明天傍晚左右比較接近台灣陸地。
交通部民航局表示，今日截至早上10時，國內線取消29架次、延誤2架次。國際暨兩岸航線取消6架次。
交通部航港局表示，受到鳳凰颱風影響，今（11日）共有8航線，計99航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
今天停航航次為：
1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。
2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
4.金門-石井：全部停航(4航次)。
5.金門-五通：全部停航(24航次)。
6.東港-小琉球：全部停航(52航次)。
7.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
8.富岡-綠島：全部停航(4航次)。
