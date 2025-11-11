花蓮颱風決策挨轟慢半拍 卓榮泰盼中央、地方統一合作規劃

鳳凰颱風來襲，花蓮縣府拖到紅色警戒才緊急宣布停班課，挨轟慢半拍，對此，行政院長卓榮泰11日表示，這次與過去經驗連結在一起，希望由中央災害應變中心統一來發布所有提醒地方政府應該注意的事項，希望地方政府都能依照中央所發布的各種訊息，那麼一致做統一的規劃，截至目前為止馬太鞍堰塞湖下游三鄉鎮警戒區，整個垂直避難的人數達到4,150人，撤離疏散達到2,148人，而收容安置的有659人。

卓榮泰今日率領執政團隊赴立法院施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪時被問及有關，花蓮縣府又拖到紅色警戒才緊急宣布停班課，挨轟慢半拍，但縣府卻甩鍋給林保署，此做法不太負責任。

對此，卓榮泰回應，颱風又來襲，已要求這一次要跟過去的經驗連結在一起，希望由中央災害應變中心統一來發布所有提醒地方政府應該注意的事項。例如昨天早上7點鐘，中央就發布了光復鄉及鳳林鎮、萬榮鄉警戒區的紅色警戒，昨天傍晚5點半也發布了海警，今天早上5點半也發布了陸警，希望地方政府都能依照中央災害應變中心所發布的各種訊息，那麼一致做統一的規劃。

卓榮泰說，到目前為止，馬太鞍堰塞湖下游三鄉鎮警戒區整個垂直避難的人數達到4,150人，撤離疏散達到2,148人，而收容安置的有659人，也希望地方政府對所有撤離避難以及收容的國人，也要予以妥善的照顧，中央會隨時給予必要的協助。