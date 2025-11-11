快訊

各地區風雨搖滾時間曝 颱風論壇：鳳凰明天傍晚「台南至屏東」登陸

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

鳳凰颱風過去3小時強度略為減弱，已減弱為輕度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風在北上靠近台灣的過程中，隨著所處的環境變差，將緩步減弱，暴風圈也會縮小。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計鳳凰颱風明天凌晨暴風圈逐步籠罩南部及台東陸地，傍晚左右於「台南至屏東」間登陸。如果偏東幅度大，登陸點會調整到「高雄、屏東」之間，深夜於「花蓮至台東」之間出海，隨後加速往東北離開。󠀠

隨著颱風位置變化，各地風雨時間會有點不同，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、東部風雨最明顯時刻是今天、周四凌晨至清晨，明天風向與地形關係，短暫緩和。南部風雨最明顯時刻，為明天下午至周四凌晨。中部地區明天傍晚至周四凌晨風雨最明顯，若登陸位置偏南，則屬於間歇陣雨及陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風
