不同調...明放颱風假否還有北北基桃討論？蔣萬安這樣回

鳳凰來襲，北市今正常上班課，不過北北基桃生活圈的桃園今停班停課，颱風假不同調打破過去北北基桃共同決策默契。北市長蔣萬安今被問及，今晚8時宣布是否放颱風假，還要跟桃園市長張善政討論？蔣說，「一樣會依照慣例，與周邊縣市交換意見。」

桃園市政府昨宣佈停班停課，市長張善政臉書湧入大批網友讚爆「好帥」；北市長蔣萬安昨晚宣布正常上班課後，臉書也被大批網友灌爆怒批「說好的北北基桃生活圈呢？」還有跨區老師在社群上抱怨，老師居住地放假，但任職的學校沒放，學生照樣要上學......，「請問老師該上班否，這是在可考驗老師？」

對於北北基桃颱風假不同調，蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體問蔣，是否未來沒有北北基桃共同決策颱風假的慣例了？今晚8時宣布明是否放假，是不是不找張善政市長討論了？

蔣萬安說，北市府這次是依據專業數據決定，當然也會考量市民朋友正常生活，不會受太大影響，但依相關數據顯示，台北市陽明山周邊12個里，可能會達標停班停課。

蔣萬安說，北市府會持續掌握整個颱風動態，密切關注颱風的影響，對於台北市接下來這幾天，所以北市府一樣都會依照慣例，與周邊縣市來交換意見。

另外，由於今天上午北市風雨不大，今早也有網友留言稱讚蔣萬安，媒體也問蔣，這次颱風沒有咕嚕咕嚕被網友稱讚？蔣萬安僅表示，「謝謝、謝謝」。