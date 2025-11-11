快訊

傳美國對這國關稅大打折 ！39%砍到15% 川普：之前下手太重

影／北北基桃放假不同步 侯友宜親曝原因

蔣經國日記／看不慣圓山飯店權貴文化 督建再春游泳池

不同調...明放颱風假否還有北北基桃討論？蔣萬安這樣回

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體問蔣，是否未來沒有北北基桃共同決策颱風假的慣例了？記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體問蔣，是否未來沒有北北基桃共同決策颱風假的慣例了？記者林麗玉／攝影

鳳凰來襲，北市今正常上班課，不過北北基桃生活圈的桃園今停班停課，颱風假不同調打破過去北北基桃共同決策默契。北市長蔣萬安今被問及，今晚8時宣布是否放颱風假，還要跟桃園市長張善政討論？蔣說，「一樣會依照慣例，與周邊縣市交換意見。」

編輯推薦

桃園市政府昨宣佈停班停課，市長張善政臉書湧入大批網友讚爆「好帥」；北市長蔣萬安昨晚宣布正常上班課後，臉書也被大批網友灌爆怒批「說好的北北基桃生活圈呢？」還有跨區老師在社群上抱怨，老師居住地放假，但任職的學校沒放，學生照樣要上學......，「請問老師該上班否，這是在可考驗老師？」

對於北北基桃颱風假不同調，蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體問蔣，是否未來沒有北北基桃共同決策颱風假的慣例了？今晚8時宣布明是否放假，是不是不找張善政市長討論了？

蔣萬安說，北市府這次是依據專業數據決定，當然也會考量市民朋友正常生活，不會受太大影響，但依相關數據顯示，台北市陽明山周邊12個里，可能會達標停班停課。

蔣萬安說，北市府會持續掌握整個颱風動態，密切關注颱風的影響，對於台北市接下來這幾天，所以北市府一樣都會依照慣例，與周邊縣市來交換意見。

另外，由於今天上午北市風雨不大，今早也有網友留言稱讚蔣萬安，媒體也問蔣，這次颱風沒有咕嚕咕嚕被網友稱讚？蔣萬安僅表示，「謝謝、謝謝」。

鳳凰颱風 颱風假
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

王世堅點名戰蔣萬安 卓榮泰笑稱4年「選」一次：首都市長要配合中央

挺蔣萬安不放颱風假 市府前副發：敢做不喜歡但正確的事才是帥

蔣萬安宣布明上班上課 網怒轟：咕嚕咕嚕 說好的北北基桃生活圈呢？

影／北市推普發現金加碼活動 蔣萬安：多多消費贏大獎

相關新聞

1張圖看鳳凰颱風時程 賈新興：暴風圈今夜觸高屏 明晚11時登陸台南

鳳凰颱風海上陸上颱風警報已發布，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsin...

鳳凰減弱為輕颱 陸警範圍擴大至台南高雄屏東台東4縣市

鳳凰颱風今天上午8時減弱為輕度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，陸上警戒包括台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，應嚴加...

整理包／鳳凰登陸將寫58年紀錄！11月侵台非最晚 揭密10大颱風之最

鳳凰颱風今天(11日)清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，預估明天(12日)下午至晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四(13日)清晨前後出海。根據氣象署資料統計，歷年11月曾發布颱風警報的共有19個，但真正登陸台灣的只有1967年的「吉達」颱風。若「鳳凰」登陸，將成為繼「吉達」之後、睽違58年再度於11月登陸台灣的颱風。

不同調...明放颱風假否還有北北基桃討論？蔣萬安這樣回

鳳凰來襲，北市今正常上班課，不過北北基桃生活圈的桃園今停班停課，颱風假不同調打破過去北北基桃共同決策默契。北市長蔣萬安今...

陸警將納嘉義、今共伴雨炸北東 鳳凰最快明下午登陸南部 颱風假機率曝

中央氣象署持續針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天共伴效應降雨最為明顯，北...

影／北北基桃放假不同步 侯友宜親曝原因

鳳凰颱風來襲，新北市今天有7個山區行政區放假，其他行政區正常上班，隔壁桃園市則是全市放假，基北北桃不同調。新北市長侯友宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。