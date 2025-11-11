1張圖看鳳凰颱風時程 賈新興：暴風圈今夜觸高屏 明晚11時登陸台南

鳳凰颱風海上陸上颱風警報已發布，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估颱風今天上午8時觸海，今天晚上11時觸陸，明天晚上11時登陸台南。

賈新興表示，鳳凰颱風朝台灣澎湖海域接近時，因整體大環境不利，其強度有迅速減弱的趨勢。預估其7級暴風圈將於今天深夜觸及高屏一帶，澎湖群島非常接近颱風中心，亦需留意有強陣風及短時豪雨發生的機率。於明晚11時至周四日凌晨1時有從登陸嘉南交界一帶登陸的機率，登陸後強度也將迅速減弱。降雨熱區宜花東及屏東山區，其次北北基。

天氣趨勢，賈新興說，明天，彰化以南、桃園以北及宜花東有陣雨，台中以北亦有局部短暫雨，花東及屏東山區有局部較大雨勢發生的機率。周四中午前全台有雨，午後台中以南及花東轉多雲時晴。周五，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後南投以南山區及花東山區有零星短暫雨。周六至周日，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一至下周二東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後花蓮及竹苗以南山區有局部短暫雨。下周三至下周四，北海岸、基隆至宜蘭有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。