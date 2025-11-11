颱風來襲光復鄉警戒 卓榮泰：盼地方依中央訊息統一規劃

鳳凰颱風北轉直撲台灣，花蓮光復鄉因累積雨量達標發布紅色警戒、啟動人員撤離。行政院長卓榮泰表示，此次應連結過去經驗，盼地方政府能依中央應變中心發布訊息進行統一規劃，也希望地方政府給予撤離、避難及收容國人妥善照顧，中央會隨時給予必要協助。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，會前媒體提問，鳳凰颱風襲台，中央災害應變中心提升為一級開設，中央如何協助地方提升防颱準備？花蓮縣府又拖到紅色警戒才緊急宣布停班課，引發不滿，縣府卻甩鍋林保署？

卓榮泰指出，颱風再度來襲，他要求連結過去經驗，由中央應變中心統一發布，所有提醒地方政府應注意的事項。比如昨天早上7點鐘，中央就發布花蓮縣光復鄉的紅色警戒，昨天傍晚5點半也發布海警，今天早上5點半也發布陸警，希望地方政府都能依照中央應變中心發布的各種訊息，做統一的規劃。

卓榮泰表示，到目前為止，垂直避難的人數達4150人，撤離疏散達2148人，收容安置有659人，也希望地方政府給予撤離、避難及收容國人妥善照顧，中央會隨時給予必要協助。