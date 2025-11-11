聽新聞
0:00 / 0:00
鳳凰颱風逼近、桃園宣布停班課 百貨營業狀況大不同
鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署10日晚間發布海上颱風警報，桃園市政府率先宣布11日全市停班停課。隨著風雨逐漸增強，桃園主要百貨、商場也陸續公布營運調整，部分暫停營業、部分仍照常開門服務。
遠東SOGO表示，因鳳凰颱風來襲、配合桃園市政府宣布停班停課，中壢店11日停止營業一天，以確保顧客、專櫃夥伴及同仁安全。其餘據點，包括台北、台中、高雄等地門市，皆維持正常營運。
華泰名品城則公告，依據最新氣象資訊，11日桃園地區將出現9至10級強陣風，為確保所有人員安全，全日暫停營業，後續恢復時間將另行於官網及社群公告。
至於新光三越桃園站前店與桃園遠百，皆表示11日正常營業。
Global Mall桃園A8、A19兩店也宣布，11日將維持正常開門，惟強調「專櫃品牌可依人員安全及交通狀況彈性調整營業」，呼籲民眾出門前留意各店公告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言