鳳凰颱風影響持續降雨 中橫梨山到大禹嶺今晚6時不排除預警性封閉
受鳳凰颱風後續氣流影響，台8線85K到110K，即梨山到大禹嶺段，今天清晨已有持續降雨發生，考量夜間雨勢持續加大，該路段恐有致災可能，公路局表示，為維護用路人安全，不排除今晚6時實施預警性封閉管制 ，造成用路人不便，尚請見諒。
公路單位呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，山區道路預警封路管制期間，造成用路人不便，尚請見諒。有關省道公路最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw/ 查詢即時路況，請用路人遵守管制規定。
