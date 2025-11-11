陸警將納嘉義、今共伴雨炸北東 鳳凰最快明下午登陸南部 颱風假機率曝

中央氣象署持續針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天共伴效應降雨最為明顯，北部和東半部雨勢可能來到局部豪雨，甚至東半部山區有大豪雨等級降雨。至於颱風逐漸接近過程，不排除明天傍晚左右比較接近台灣陸地的趨勢。

隨著颱風接近，朱美霖表示，今明兩天各沿海容易有4米左右的浪高，西南沿海、東南部、恆春半島附近可能也會有5至6米巨浪。

鳳凰颱風已經減弱為輕度颱風，朱美霖表示，七級風暴風圈雖然略為縮減，還是有220公里，目前位置在鵝鑾鼻西南方大約350公里海面上，未來它會持續朝偏北往北北東方向移動，未來24小時、今晚左右就會來到台灣的西南方近海。

朱美霖表示，目前颱風暴風圈已經逐漸要進入台灣近海的海域，隨著颱風逐漸北上，雖然逐漸減弱、暴風範圍稍微縮減，不過對台灣近海和陸地的威脅不可忽視。

海上警戒包括台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。陸上警戒包括台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，應嚴加戒備。朱美霖表示，隨著颱風逐漸北上，未來嘉義一帶也會納入警戒範圍。降雨警戒為宜蘭縣。

颱風未來比較接近台灣附近的走勢，朱美霖表示，颱風北上之後，明天會往東北方向移動，比較接近台灣西南部陸地，尤其在明天下午到傍晚，也有機會登陸台灣南部的陸地，並且隨後往東北方向移動。由於受到地形的破壞，颱風的強度會快速減弱，預估接近到影響台灣期間以輕度颱風為主，並且往東北出海的過程當中，會減弱為熱帶性低氣壓，甚至後續進一步變成溫帶氣旋，這段期間大約是明天傍晚到周四清晨。

朱美霖表示，鳳凰颱風北上過程，東北季風跟颱風外圍環流共伴效應影響之下，風跟雨在部分地方已經相當明顯。後續要稍微留意中南部一帶，今天降雨雖然不是特別顯著，不過隨著颱風逐漸接近，風雨也會有短暫增強的情形。

颱風北上路徑和登陸位置還是有不確定性，朱美霖表示，從路徑潛勢預報範圍可見，涵蓋中南部和西半部，甚至到恆春半島一帶，還是要密切觀察。

至於影響方面，朱美霖表示，未來的整體趨勢，隨著颱風移動，台灣附近風場也會有所轉變。今天白天颱風位置還是有300至200公里左右距離，台灣附近受到東北季風共伴效應影響之下，台灣海峽的東北風明顯偏強，東南部雖然風勢沒有這麼明顯，偏東南風情形之下，今天白天降雨相當顯著。

朱美霖表示，明天白天，鳳凰颱風已經接近到台灣西南部沿海，且在傍晚左右就會非常接近陸地，這段期間的風場上，台灣的環流就會開始影響到中南部，風向已經轉為東南風到偏南風，東南部風場上風力稍微增強轉成偏南風，也因此後續隨著颱風逐漸接近台灣陸地或往東北方向移動，這個時候台灣海峽一側明顯偏北風，而東南部或整個東半部是偏南風情形，也因此這時東半部風勢就會比較增強一些。

台灣西半部沿海風勢，朱美霖表示，明天強風區稍微往西邊偏移，風勢上稍微減小，但還是有較強陣風，大約8至9級陣風。後續隨著颱風比較靠近之後，在偏北風影響之下，中南部沿海一帶的風勢又會有再進一步增強。所以颱風在接近過程的風場變化，要特別注意。

風力預測，朱美霖表示，今天主要還是受到明顯偏東北風影響，沿海空曠地區尤其是西半部到基隆北海岸一帶，都是比較明顯的強風。台南以北、基隆北海岸，甚至部分中部以北的內陸地區、恆春半島，都是有較強陣風，或甚至在沿海一帶可能出現10級陣風，澎金馬地區可能也是會有10級左右的強陣風。後續颱風接近，這樣的風場部分的配置也會有些改變。

降雨方面，朱美霖表示，東半部一帶已經轉成偏東南風，所以一波波颱風外圍雲系，或東北部一帶共伴效應影響之下，整個大台北、東半部、恆春半島的降雨都相當明顯。東半部山區預估這樣明顯的雨勢持續比較久一些些，整體降雨的等級偏大。

朱美霖表示，過去一天到目前雨量累積情形，宜蘭縣已經有超過500毫米的累積雨量，新北市、花蓮縣、台北市、屏東縣累積雨量也超過200毫米左右。今天凌晨至目前為止，宜蘭平地降雨明顯，有來到200毫米以上，新北市在北海岸東北角有接近80毫米，花蓮、台東、屏東也有100毫米上下的雨勢。

未來降雨趨勢，朱美霖表示，今天白天到晚間主要都還是迎風面降雨，基隆北海岸、大台北山區、東半部山區、恆春半島，雨勢都比較明顯。明天颱風逐漸接近，它的外圍環流或是颱風本身開始逐漸影響到中南部一帶，風場轉變之下，北海岸和東半部的雨勢有略為減緩的趨勢，不過中南部也會經歷一波短暫但是當中可能伴隨比較強的降雨。

明晚颱風減弱並且逐漸遠離，中南部、花東一帶的雨勢明顯趨緩。不過朱美霖表示，颱風或是已經減弱為熱帶性低氣壓，來到東北部外海，風場上可能轉為偏北風，並且有一段時間偏北風可能偏強，所以北台灣的苗栗以北、基隆北海岸，或是一些山區地形都會有比較強的降雨發生。

未來24小時累積雨量預測，朱美霖表示，大台北、東半部、屏東山區會有局部豪雨等級的降雨，甚至在宜蘭山區、花東山區雨勢評估會有大豪雨等級，宜蘭山區可能有250至400毫米左右的雨勢，花東也有250至400毫米左右的降雨等級。中部山區以大雨等級為主。後續隨颱風接近，中南部從今晚開始降雨也會略為增多。

海面的風浪也要多加留意，朱美霖表示，各個海面都會有3至5米浪高，會有長浪情形。東沙島距離颱風較近，出現6.9米巨浪到狂濤的情形。颱風逐漸接近，西南海域、東南部、恆春半島、澎湖，留意5至6米左右浪高。

朱美霖表示，今天北部和東半部共伴效應影響，降雨比較顯著。台灣各沿海的風力也比較偏強，宜花東山區雨勢比較連續，留意豪雨等級以上，或累積時間比較久的降雨。

明天颱風比較接近台灣的時候，西南部沿海留意風雨影響，不過，朱美霖表示，颱風的強度，還有所接近的路徑上面，還是會有一些不確定性，留意氣象署最新預報資訊。

哪些地區可能有致災性雨勢？朱美霖表示，東半部一帶有些強降雨，例如宜蘭地區時雨量來到50毫米，這樣的雨勢在今天白天都是滿持續的。今晚之後東半部雨勢可能略為減緩，後續要再留意颱風接近之後，如果它強度維持一定的程度，可能對中南部一帶，因為颱風中心非常接近甚至要通過，風雨可能都會顯著增強，這部分是明天下半天到晚上特別留意。

明天哪些縣市有可能放颱風假？朱美霖表示，從颱風潛勢來看，颱風明天傍晚在陸地都是很明顯的影響，不過颱風會很明顯減弱，所以到時候的暴風範圍也會比較縮小一些，屆時警戒區域比較偏向中南台灣，到時候視它減弱速度或是半徑縮小的程度，來評估警戒的區域。至於有沒有來到災防假的標準，可能就是各縣市政府還會有其他考量。比較顯著的降雨就是在北部、東半部、中南部，一些短暫的強降雨；至於風勢上面就是台灣各個沿海都會有比較強的陣風發生。

中央氣象署發布豪雨特報，超大豪雨：宜蘭縣山區，大豪雨：台北市山區、新北市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區、蘭嶼綠島，豪雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣，大雨：台北市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、高雄市山區。