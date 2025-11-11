鳳凰颱風發布陸警 卓榮泰：盼地方依中央做統一規劃

鳳凰颱風襲台，中央災害應變中心提升為一級開設。行政院長卓榮泰表示，關於颱風又來襲，政院要求這一次要跟過去的經驗連結在一起，希望由中央應變中心統一來發布所有提醒地方政府應該注意的事項。

卓榮泰11日赴立法院施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。

卓榮泰受訪時表示，有關鳳凰颱風襲台，昨天傍晚5點半發布了海警，今天的早上5點半也發布了陸警。他希望地方政府都能夠依照中央應變中心所發布的各種訊息，一致做統一的規劃。

至於花蓮光復鄉的情況，卓榮泰說，昨天早上7點鐘，就發布了光復鄉的紅色警戒，到目前為止，整個垂直避難的人數達到4,150人，撤離疏散達到2,148人，而收容安置的有659人。

卓榮泰提到，希望地方政府對所有撤離、避難以及收容的國人也要予以妥善的照顧，中央會隨時給予必要的協助。