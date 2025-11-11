聽新聞
0:00 / 0:00
影／北北基桃放假不同步 侯友宜親曝原因
鳳凰颱風來襲，新北市今天有7個山區行政區放假，其他行政區正常上班，隔壁桃園市則是全市放假，基北北桃不同調。新北市長侯友宜今天上午舉行應變會議後，被問到放假不同步時回應，大家按照科學依據做了判斷，所以新北山區7個地方達到豪雨等級，可以停班、停課，市府也在防颱過程中，針對易致災點「我們會全力的守護」。
侯友宜說，每次颱風來襲時，四市都會聯繫，對於決策有共同與一致性判斷，這次也不例外。新北根據氣象署與新北市的氣候團隊天氣風險公司、台大天氣氣候災害團隊，按照科學依據做了判斷。
編輯推薦
- 颱風鳳凰走到哪？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人報現況
- 沒停班課就咕嚕咕嚕？颱風假大揭密！風雨出勤權益必知QA
至於有不少桃園、新北民眾居住地與工作場所不同，引發議論，侯友宜說，昨天也有考量到這點，桃園無法到新北上班的，都有做好應變準備，尤其在學校的教書的老師，不要因為老師沒辦法來上班，影響學生，都有做好應變作為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言