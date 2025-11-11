野柳海岸風雨今晨崩大石砸公路 區公所動員機具碎石清除

鳳凰颱風今天(11日)清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，預估明天(12日)下午至晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四(13日)清晨前後出海。根據氣象署資料統計，歷年11月曾發布颱風警報的共有19個，但真正登陸台灣的只有1967年的「吉達」颱風。若「鳳凰」登陸，將成為繼「吉達」之後、睽違58年再度於11月登陸台灣的颱風。

2025-11-11 09:39