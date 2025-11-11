聽新聞
0:00 / 0:00
野柳海岸風雨今晨崩大石砸公路 區公所動員機具碎石清除
颱風逼近，新北市風雨加大，萬里區野柳海岸公路今天清晨發生落石，幸無人車傷亡和受損。萬里區公所調派廠商，已將多塊巨大落石打碎後清除，接著清洗路面，上午8時32分恢復通行。
鳳凰颱風從西南海域進逼台灣，加上東北季風南下，新北市北海岸昨天雨勢不斷。萬里區野柳里港西路國聖公墓旁的山壁，今天清晨5時26分有巨石從高處一路往下滾落，掉路公路後占用車道，交通受阻。
萬里區公所接獲通報後，立即調派搶災廠商搶修，施工機具上午6時48分到達現場，先將落石打碎，再載運離開現場，接著用水車清洗路面，上午8時32分恢復正常行車。
