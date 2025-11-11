挺蔣萬安不放颱風假 市府前副發：敢做不喜歡但正確的事才是帥

氣象署今清晨5時30分針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。台北市長蔣萬安昨晚宣布，除了陽明山區12個里，其餘地區上班上課，引起網友酸。北市府前副發言人郭音蘭挺，蔣市長有膽明說不放假，反觀高雄市長連「不放假」都沒有發文。

由於桃園市昨天宣布停班停課，因此蔣萬安臉書被網友酸，不是北北基桃共同體？不過今天一早，北市雨忽大忽小，但沒有出現強風。

郭音蘭說，敢做大家不喜歡但正確的事，才是真的帥，大家當然想放假，由於預估今台北市區每小時雨量甚至連5毫米都不到，這標準台北要放假，大家直接自主請半年假吧。

她說，這次雙北都是同樣標準，真正雨量有風險達標的山區停班課，台北就是集中在陽明山的12個里，所以這次台北本來就管不到的文化大學，也就能一併讓他們停課。

她也說，很想問那些來留言咕嚕咕嚕的網友，蔣市長有膽做對的事、明說不放假，也酸說，高雄陳其邁市長這次可是連「不放假」都不敢發文。