聽新聞
0:00 / 0:00
挺蔣萬安不放颱風假 市府前副發：敢做不喜歡但正確的事才是帥
氣象署今清晨5時30分針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。台北市長蔣萬安昨晚宣布，除了陽明山區12個里，其餘地區上班上課，引起網友酸。北市府前副發言人郭音蘭挺，蔣市長有膽明說不放假，反觀高雄市長連「不放假」都沒有發文。
由於桃園市昨天宣布停班停課，因此蔣萬安臉書被網友酸，不是北北基桃共同體？不過今天一早，北市雨忽大忽小，但沒有出現強風。
郭音蘭說，敢做大家不喜歡但正確的事，才是真的帥，大家當然想放假，由於預估今台北市區每小時雨量甚至連5毫米都不到，這標準台北要放假，大家直接自主請半年假吧。
她說，這次雙北都是同樣標準，真正雨量有風險達標的山區停班課，台北就是集中在陽明山的12個里，所以這次台北本來就管不到的文化大學，也就能一併讓他們停課。
她也說，很想問那些來留言咕嚕咕嚕的網友，蔣市長有膽做對的事、明說不放假，也酸說，高雄陳其邁市長這次可是連「不放假」都不敢發文。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言