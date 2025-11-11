鳳凰減弱為輕颱 陸警範圍擴大至台南高雄屏東台東4縣市

鳳凰颱風今天上午8時減弱為輕度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，陸上警戒包括台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，應嚴加戒備。降雨警戒為宜蘭縣。海上警戒包括台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

鳳凰颱風上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑60公里。

今天鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，東半部、大台北地區及基隆北海岸、恆春半島有陣雨並有大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區及大台北山區有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨；北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。