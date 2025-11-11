聽新聞
0:00 / 0:00
鳳凰減弱為輕颱 陸警範圍擴大至台南高雄屏東台東4縣市
鳳凰颱風今天上午8時減弱為輕度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，陸上警戒包括台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，應嚴加戒備。降雨警戒為宜蘭縣。海上警戒包括台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。
鳳凰颱風上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑60公里。
今天鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，東半部、大台北地區及基隆北海岸、恆春半島有陣雨並有大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區及大台北山區有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨；北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言