整理包／鳳凰登陸將寫58年紀錄！11月侵台非最晚 揭密10大颱風之最

鳳凰颱風今天(11日)清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，預估明天(12日)下午至晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四(13日)清晨前後出海。根據氣象署資料統計，歷年11月曾發布颱風警報的共有19個，但真正登陸台灣的只有1967年的「吉達」颱風。若「鳳凰」登陸，將成為繼「吉達」之後、睽違58年再度於11月登陸台灣的颱風。

不過鳳凰並不是最晚登陸的颱風，2004年的南瑪都颱風於當年12月4日侵台，並在屏東枋寮附近登陸，雖未對台灣造成嚴重災害，不過卻是有史以來首個在12月份侵襲台灣的颱風。

聯合新聞網整理歷年來10個颱風之最：

最早生成的颱風：1979年1月艾麗絲颱風、2019年1月帕布颱風

台灣的颱風多集中於夏季與秋季，因此年初生成颱風相當罕見，歷史上有兩個在元旦生成的颱風，分別是1979年的艾麗絲颱風以及2019年的帕布颱風。艾麗絲於1979年1月1日上午8點就生成，是西太平洋年度最早生成的颱風；帕布颱風則是在2019年1月1日下午生成，是西太平洋年度第二早生成的颱風。

艾麗絲於1979年1月1日上午8點就生成，是西太平洋年度最早生成的颱風。圖／中央氣象署 帕布颱風在2019年1月1日下午生成，是西太平洋年度第二早生成的颱風。圖／中央氣象署

最晚生成的颱風：2000年12月 蘇力颱風

蘇力颱風於2000年12月30日生成，是一個跨世紀、跨年的颱風。其生命期間從2000年12月30日上午8點持續至2001年1月5日上午8點，具有特殊的歷史意義。

蘇力颱風於2000年12月30日生成，是一個跨世紀、跨年的颱風。圖／中央氣象署

最早侵台颱風：2001年5月 西馬隆颱風

西馬隆颱風於2001年5月13日侵台，當年造成台灣部分交通中斷。

2001年西馬隆颱風外圍環流帶來強風巨浪。記者肇瑩如／攝影

最晚侵台颱風：2004年12月 南瑪都颱風

南瑪都颱於2004年12月4日侵台，在屏東枋寮附近登陸，雖未對台灣造成嚴重災害，不過卻是有史以來首個在12月份侵襲台灣的颱風，也是氣象局首次以颱風變性為溫帶氣旋為由解除颱風警報的颱風。

2004年南瑪都颱風是有史以來首個在12月份侵襲台灣的颱風。記者鄭超文／攝影

路徑最怪的颱風：1986年8月 韋恩颱風

韋恩颱風是台灣氣象史上首次由中部登陸的颱風。韋恩在路徑變化中三度侵襲台灣，帶來強風豪雨，重創中南部及澎湖地區，造成嚴重傷亡與失蹤事件。這場災害被視為當時最嚴重的天然災害之一，也凸顯颱風中部登陸的罕見與威脅性。

1986年韋恩在路徑變化中三度侵襲台灣，帶來強風豪雨。圖／全球災害事件簿

滯留台灣最久的颱風：2001年9月 納莉颱風

2001年納莉颱風是台灣近年來滯留時間最久的颱風，在本島停留長達49小時20分鐘，期間共發布64次颱風警報。颱風帶來大量降雨，北台灣出現嚴重水患，多處單日雨量刷新歷史紀錄，捷運及台鐵多處淹水中斷，土石流災害頻傳，造成約165萬戶停電、175萬戶停水。此次災害共造成94人死亡、10人失蹤，全台學校、工商及農林漁牧損失總計逾90億元。

納莉颱風當時造成台北都會區嚴重淹水災害，令人印象深刻的台北車站及捷運，整個地下車站軌道與月台全都侵泡在大水中。聯合報系資料照

傷亡最慘重的颱風：2009年8月 莫拉克颱風

2009年8月侵襲台灣的莫拉克颱風，三天之內傾瀉下相當於全年雨量的降雨，引發全台多處淹水與土石流災情，被稱為「八八水災」。其中，台東知本的「金帥溫泉大飯店」在洪水沖刷下倒塌的畫面，更震驚全國。然而，最嚴重的災情發生在高雄市甲仙區的小林部落，整個部落被土石淹沒，四百餘人罹難，成為莫拉克颱風中最慘痛的傷亡。

這場天災共造成681人死亡、18人失蹤、33人輕重傷，全台直接損失估計約新台幣200億元，成為台灣史上傷亡最慘重的颱風。因為莫拉克曾對台灣造成極大破壞，世界氣象組織颱風委員會最終決定將其從颱風命名表中除名，以示警惕。

莫拉克颱風帶來的豪雨造成高雄縣甲仙鄉的小林村遭土石流全部沖走，消防隊挺進災區發現小林村全部消失，原本位在山上最高處的房屋已變成鄰近溪邊。記者高彬原／攝影

造成停電戶數最多的颱風：2015年8月 蘇迪勒颱風

2015年的蘇迪勒颱風帶來強風豪雨，其中陣風達12級以上，造成電力設施、供氣設施、供水設施、交通、通訊等基礎設施受損，釀成台灣史上最嚴重颱風停電災情，全台約450萬戶停電，創下紀錄。受颱風影響，全台多處道路坍方，台北市路樹傾倒超過7,000棵，影響市容恢復。統計顯示，全台死亡8人、失蹤4人、受傷437人，道路中斷47處、水利設施受損17處，農業損失約22.8億元。

2015年蘇迪勒颱風造成台灣歷史上最多的停電戶數，累計近450萬戶，創下紀錄。記者林伯驊／攝影

蘇迪勒颱風造成全台災情慘重，唯一留下的紀念品–兩支位在龍江路的歪腰郵筒，成為大批民眾拍照打卡的新景點。記者胡經周／攝影

小犬颱風被記錄為台灣氣象史上風力最強的颱風。當時颱風橫掃蘭嶼時，當地氣象站測得瞬間最大陣風高達每秒95.2公尺，超過17級陣風，創下自1897年設置風速計以來的最高紀錄。不過氣象站的風速計也因無法承受強勁風力，在記錄下這驚人數據後隨即損壞。

小犬颱風為南台灣帶來災情，屏鵝公路旁許多大型招牌被風吹到倒塌。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風造成2454支電桿倒斷，回顧2015年的蘇迪勒颱風造成全國數百萬戶停電，電桿倒斷最多約1000支，而此次丹娜絲颱風電桿倒斷數量是過往兩倍以上，創下歷史最嚴重的紀錄，台電短時間需重建大量電桿，造成人物力前所未見的挑戰。