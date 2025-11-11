整理包／鳳凰登陸將寫58年紀錄！11月侵台非最晚 揭密10大颱風之最
鳳凰颱風今天(11日)清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，預估明天(12日)下午至晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四(13日)清晨前後出海。根據氣象署資料統計，歷年11月曾發布颱風警報的共有19個，但真正登陸台灣的只有1967年的「吉達」颱風。若「鳳凰」登陸，將成為繼「吉達」之後、睽違58年再度於11月登陸台灣的颱風。
不過鳳凰並不是最晚登陸的颱風，2004年的南瑪都颱風於當年12月4日侵台，並在屏東枋寮附近登陸，雖未對台灣造成嚴重災害，不過卻是有史以來首個在12月份侵襲台灣的颱風。
聯合新聞網整理歷年來10個颱風之最：
最早生成的颱風：1979年1月艾麗絲颱風、2019年1月帕布颱風
台灣的颱風多集中於夏季與秋季，因此年初生成颱風相當罕見，歷史上有兩個在元旦生成的颱風，分別是1979年的艾麗絲颱風以及2019年的帕布颱風。艾麗絲於1979年1月1日上午8點就生成，是西太平洋年度最早生成的颱風；帕布颱風則是在2019年1月1日下午生成，是西太平洋年度第二早生成的颱風。
最晚生成的颱風：2000年12月 蘇力颱風
蘇力颱風於2000年12月30日生成，是一個跨世紀、跨年的颱風。其生命期間從2000年12月30日上午8點持續至2001年1月5日上午8點，具有特殊的歷史意義。
最早侵台颱風：2001年5月 西馬隆颱風
西馬隆颱風於2001年5月13日侵台，當年造成台灣部分交通中斷。
最晚侵台颱風：2004年12月 南瑪都颱風
南瑪都颱於2004年12月4日侵台，在屏東枋寮附近登陸，雖未對台灣造成嚴重災害，不過卻是有史以來首個在12月份侵襲台灣的颱風，也是氣象局首次以颱風變性為溫帶氣旋為由解除颱風警報的颱風。
路徑最怪的颱風：1986年8月 韋恩颱風
韋恩颱風是台灣氣象史上首次由中部登陸的颱風。韋恩在路徑變化中三度侵襲台灣，帶來強風豪雨，重創中南部及澎湖地區，造成嚴重傷亡與失蹤事件。這場災害被視為當時最嚴重的天然災害之一，也凸顯颱風中部登陸的罕見與威脅性。
滯留台灣最久的颱風：2001年9月 納莉颱風
2001年納莉颱風是台灣近年來滯留時間最久的颱風，在本島停留長達49小時20分鐘，期間共發布64次颱風警報。颱風帶來大量降雨，北台灣出現嚴重水患，多處單日雨量刷新歷史紀錄，捷運及台鐵多處淹水中斷，土石流災害頻傳，造成約165萬戶停電、175萬戶停水。此次災害共造成94人死亡、10人失蹤，全台學校、工商及農林漁牧損失總計逾90億元。
傷亡最慘重的颱風：2009年8月 莫拉克颱風
2009年8月侵襲台灣的莫拉克颱風，三天之內傾瀉下相當於全年雨量的降雨，引發全台多處淹水與土石流災情，被稱為「八八水災」。其中，台東知本的「金帥溫泉大飯店」在洪水沖刷下倒塌的畫面，更震驚全國。然而，最嚴重的災情發生在高雄市甲仙區的小林部落，整個部落被土石淹沒，四百餘人罹難，成為莫拉克颱風中最慘痛的傷亡。
這場天災共造成681人死亡、18人失蹤、33人輕重傷，全台直接損失估計約新台幣200億元，成為台灣史上傷亡最慘重的颱風。因為莫拉克曾對台灣造成極大破壞，世界氣象組織颱風委員會最終決定將其從颱風命名表中除名，以示警惕。
造成停電戶數最多的颱風：2015年8月 蘇迪勒颱風
2015年的蘇迪勒颱風帶來強風豪雨，其中陣風達12級以上，造成電力設施、供氣設施、供水設施、交通、通訊等基礎設施受損，釀成台灣史上最嚴重颱風停電災情，全台約450萬戶停電，創下紀錄。受颱風影響，全台多處道路坍方，台北市路樹傾倒超過7,000棵，影響市容恢復。統計顯示，全台死亡8人、失蹤4人、受傷437人，道路中斷47處、水利設施受損17處，農業損失約22.8億元。
風力最強的颱風：2023年10月 小犬颱風
小犬颱風被記錄為台灣氣象史上風力最強的颱風。當時颱風橫掃蘭嶼時，當地氣象站測得瞬間最大陣風高達每秒95.2公尺，超過17級陣風，創下自1897年設置風速計以來的最高紀錄。不過氣象站的風速計也因無法承受強勁風力，在記錄下這驚人數據後隨即損壞。
全國電桿倒斷最多的颱風：2025年7月 丹娜絲颱風
丹娜絲颱風造成2454支電桿倒斷，回顧2015年的蘇迪勒颱風造成全國數百萬戶停電，電桿倒斷最多約1000支，而此次丹娜絲颱風電桿倒斷數量是過往兩倍以上，創下歷史最嚴重的紀錄，台電短時間需重建大量電桿，造成人物力前所未見的挑戰。
