今共伴鋒面更明顯 專家：鳳凰類似南瑪都登陸高屏 穿台而過可能性高

鳳凰颱風即將侵襲台灣，颱風與東北季風共伴效應昨天起多地有劇烈降雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到鳳凰颱風外圍環流配合東北季風的影響，兩者交會在東半部外海形成大片的層狀降雨回波，加上迎風面地形的抬升作用，昨天一整天下來宜蘭南澳、大同、冬山等鄉的雨量已經有200至300毫米，最多的南澳西帽山來到330毫米，接近24小時350毫米的大豪雨等級。

不過，吳聖宇表示，從雨量的分布來看，到目前為止的降雨仍是以地形降雨為主，比較像是大量的水氣透過東北季風舉升形成層狀降雨回波，再順著東北季風來到地形上再度抬升而造成的持續性累積降雨，真正威力強大的「鋒面型態」降雨似乎沒有出現，也就是沒有對流爆發出來的情況，指帶有閃電的對流胞，因此還沒看到時雨量特別大的短時強降雨現象。

吳聖宇表示，預報資料看起來，今天白天期間台灣東北部海面的共伴鋒面型態可能會為更明顯一些，區域模式的定量降雨一直到今天晚間之前在大台北東側、宜蘭到花蓮一帶的雨量都還是報得非常大，所以今天白天仍要特別注意。

颱風路徑方面，他說，過去一段時間對於轉彎之後的預報路徑有彎的更大，登陸點往南調整，移動速度預報也愈來愈快的趨勢。根據昨天深夜11時的預報，登陸點已經往南調整到高雄一帶沿海，暴風圈接觸南部沿岸的時間提早到明天凌晨開始，中心登陸的時間也逐漸提早到明天的傍晚之前，最快明天下午就會登陸了。

「這樣的調整其實算是在預料中」，吳聖宇表示，登陸點的不確定性很高，從最初只講中南部沿岸，到昨天早上縮小到雲林以南沿海、傍晚再改為嘉義以南沿海，現在則是跟著中央氣象署預報再改成高屏地區，不過再往南的機會應該不大了，最終類似2004年南瑪都颱風在高屏一帶登陸、並且穿越陸地而過的可能性應該頗高。

吳聖宇表示，如果真的像這樣往南調整到高屏登陸，並且穿越到東部海面的話，對於台南以北地區的影響程度就有機會降低不少，今天還有一天的觀察期，持續留意鳳凰颱風預報變化的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。