今共伴鋒面更明顯 專家：鳳凰類似南瑪都登陸高屏 穿台而過可能性高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

鳳凰颱風即將侵襲台灣，颱風與東北季風共伴效應昨天起多地有劇烈降雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到鳳凰颱風外圍環流配合東北季風的影響，兩者交會在東半部外海形成大片的層狀降雨回波，加上迎風面地形的抬升作用，昨天一整天下來宜蘭南澳、大同、冬山等鄉的雨量已經有200至300毫米，最多的南澳西帽山來到330毫米，接近24小時350毫米的大豪雨等級。

不過，吳聖宇表示，從雨量的分布來看，到目前為止的降雨仍是以地形降雨為主，比較像是大量的水氣透過東北季風舉升形成層狀降雨回波，再順著東北季風來到地形上再度抬升而造成的持續性累積降雨，真正威力強大的「鋒面型態」降雨似乎沒有出現，也就是沒有對流爆發出來的情況，指帶有閃電的對流胞，因此還沒看到時雨量特別大的短時強降雨現象。

吳聖宇表示，預報資料看起來，今天白天期間台灣東北部海面的共伴鋒面型態可能會為更明顯一些，區域模式的定量降雨一直到今天晚間之前在大台北東側、宜蘭到花蓮一帶的雨量都還是報得非常大，所以今天白天仍要特別注意。

颱風路徑方面，他說，過去一段時間對於轉彎之後的預報路徑有彎的更大，登陸點往南調整，移動速度預報也愈來愈快的趨勢。根據昨天深夜11時的預報，登陸點已經往南調整到高雄一帶沿海，暴風圈接觸南部沿岸的時間提早到明天凌晨開始，中心登陸的時間也逐漸提早到明天的傍晚之前，最快明天下午就會登陸了。

「這樣的調整其實算是在預料中」，吳聖宇表示，登陸點的不確定性很高，從最初只講中南部沿岸，到昨天早上縮小到雲林以南沿海、傍晚再改為嘉義以南沿海，現在則是跟著中央氣象署預報再改成高屏地區，不過再往南的機會應該不大了，最終類似2004年南瑪都颱風在高屏一帶登陸、並且穿越陸地而過的可能性應該頗高。

吳聖宇表示，如果真的像這樣往南調整到高屏登陸，並且穿越到東部海面的話，對於台南以北地區的影響程度就有機會降低不少，今天還有一天的觀察期，持續留意鳳凰颱風預報變化的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況

吳聖宇：鳳凰颱風估周三雲林以南登陸東北部出海

罕見11月侵台颱…鳳凰中心有機會登陸 北東共伴強降雨、中南部強風豪雨

鳳凰又大又強！專家估路徑「恐經過台灣上空」：環流大的颱風更危險

鳳凰減弱為輕颱 陸警範圍擴大至台南高雄屏東台東4縣市

鳳凰颱風今天上午8時減弱為輕度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，陸上警戒包括台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，應嚴加...

整理包／鳳凰登陸將寫58年紀錄！11月侵台非最晚 揭密10大颱風之最

鳳凰颱風今天(11日)清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，預估明天(12日)下午至晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四(13日)清晨前後出海。根據氣象署資料統計，歷年11月曾發布颱風警報的共有19個，但真正登陸台灣的只有1967年的「吉達」颱風。若「鳳凰」登陸，將成為繼「吉達」之後、睽違58年再度於11月登陸台灣的颱風。

陸警將納嘉義、今共伴雨炸北東 鳳凰最快明下午登陸南部 颱風假機率曝

中央氣象署持續針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天共伴效應降雨最為明顯，北...

影／北北基桃放假不同步 侯友宜親曝原因

鳳凰颱風來襲，新北市今天有7個山區行政區放假，其他行政區正常上班，隔壁桃園市則是全市放假，基北北桃不同調。新北市長侯友宜...

勿加深颱風假焦慮！粉專籲地方政府主動：是否停班課別問了才答覆

中央氣象署今天清晨5時30分發布中度颱風鳳凰的海上陸上颱風警報，各縣市於昨晚陸續發佈停班停課資訊，臉書粉專發文，指出地方政府在是否停班停課的資訊上不夠明確、主動，造成民眾無法即時獲得訊息，加深焦慮，呼籲應「強化停班停課資訊」，才能建立民眾與地方政府的信任。

今共伴鋒面更明顯 專家：鳳凰類似南瑪都登陸高屏 穿台而過可能性高

鳳凰颱風即將侵襲台灣，颱風與東北季風共伴效應昨天起多地有劇烈降雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳...

